Com as categorias saúde e empresas, competição de startups começa no South Summit Brasil

No chamado pitch, representante da empresa tem três minutos cronometrados para fazer sua apresentação. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Um dos eventos mais tradicionais do South Summit Brazil, a competição de startups deu a largada nesta quarta-feira (25), primeiro dos três dias de evento. Entre hoje e quinta-feira (26), negócios se revezam no palco da arena The Next Big Thing.

A competição foi aberta com o tema Health. Soluções na área de saúde, que vão desde plataformas que visam ampliar a adoção de hábitos saudáveis até o uso de tecnologias que simulam tecidos humanos, sem a necessidade de testes em animais ou pessoas, marcaram esse ramo.

A Startup Competition conta com apresentações em quatro categorias (Health, Enterprise, Digital & Tech Solutions e Industry 5.0) nesta quarta-feira. Na quinta, ocorre a rodada na vertical Sustainability & Climate Tech. Participam dessa rodada os finalistas da competição.

— Não tem apenas empresas do Brasil. A gente está olhando para companhias da Espanha, da América Latina. Eu achei bem completa. Competições como essa são um momento ideal para startups que estão na fase que a gente chama de growth, de já ter alguma certa receita, uma certa tração, conseguirem escalar e virarem as próximas grandes empresas — destacou o investidor paulista Cauã Magalhães, 27 anos, que atuou como jurado em uma das rodadas.

O evento também é encarado como uma escola para outra parte do público. Após acompanhar o evento do ramo Enterprise, a estudante de administração da Unilasalle Francine Dornelles, 20 anos, disse que gostou muito da dinâmica do pitch de onde pretende levar a experiência para dentro da universidade. Na instituição, ela participa de uma iniciativa, chamada EduEmprèn, onde uma das ações é a realização de um pitch com jurados.

— Acredito que a gente consegue pegar um pouco de tudo. Tanto na apresentação, quanto na postura deles e na utilização do tempo, quanto na questão das perguntas dos jurados e a melhor forma de responder quando eles questionam — comenta Francine.

Fase inicial

Nessa fase, um representante de cada negócio sobe ao palco diante da plateia geral e de um corpo de jurados. No chamado pitch, ele tem três minutos cronometrados para sintetizar a operação de sua empresa, proposta de valor, resultados e outros atributos. Ao fim dessa apresentação, se abre um tempo de cerca de dois minutos para perguntas dos jurados.

Todo esse processo é realizado em inglês. Participam startups do Brasil e de outras partes do mundo.

Vencedoras

Na quinta-feira, são anunciados os dois vencedores de cada uma das cinco categorias. No mesmo dia, esses 10 empreendimentos participam de um pitch final.

Na sexta-feira (27), são informados os cinco ganhadores da competição, nas categorias Melhor Equipe, Mais Escalável, Mais Disruptiva, Mais Sustentável e Winner Global. Os nomes são divulgados durante o encerramento do evento.

Ao anunciar os 51 finalistas que participam do evento, o South Summit Brazil destacou recorde de inscrições nesta edição, com 2.378 startups de 66 países. Desse total, 25 são representantes do Brasil e 26 do Exterior.