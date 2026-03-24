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Com 18 imóveis fechados em 500 metros, entorno do Olímpico acumula relatos de abandono, vandalismo e medo; assista

Moradores e comerciantes de vias próximas à estrutura deteriorada vivem rotina de insegurança; furtos e depredações multiplicam número de espaços vazios

Marcelo Gonzatto

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