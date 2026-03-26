Cinemas, estádios, fábricas e mais: o que aconteceu com lugares que abrigaram ícones da Porto Alegre do passado

Lugares que marcaram época na Capital ganharam novas funções. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Nostalgia é um sentimento agridoce de saudade, que mistura alegria pelas lembranças felizes do passado com certa melancolia pela impossibilidade de revivê-las.

Ícones de Porto Alegre que deixaram de existir causam essa estranha sensação em cidadãos mais antigos da Capital. Já os mais novos imaginam essas paisagens a partir do que souberam por jornais, livros, redes sociais ou histórias contadas.

No aniversário de 254 anos de Porto Alegre, Zero Hora mostra alguns desses lugares que marcaram época na Capital e que ganharam novas funções.

Na lista, estão um antigo cinema de rua, fábricas, uma praça e os primeiros estádios de Grêmio e Internacional:

Veja o antes e depois:

Da cultura à política

Em 19 de novembro de 1927, o intendente (figura do prefeito na época) Otávio Rocha inaugurou o primeiro auditório Auditório Araújo Vianna, também apresentado como praça de concertos — aberta e com uma concha acústica. Devido ao desnível do terreno, os bancos criaram uma espécie de arquibancada. Segundo registro no jornal A Federação, cinco mil pessoas acompanharam a inauguração.

— O Otávio Rocha fez grandes reformas na cidade em seu mandato. O auditório foi construído em homenagem a José de Araújo Vianna, que foi um músico que participou da escola de Belas Artes no Rio Grande do Sul. Na concha acústica tocava a banda municipal, que foi criada em 1925 — conta o professor e historiador Charles Monteiro, coordenador do curso de História da Pontifícia Universidade Católica do RS (PUCRS).

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A praça de concertos ficava junto à Praça da Matriz e tinha vista para o Guaíba — já que, na época, os poucos edifícios que preenchiam o Centro Histórico eram baixos. Os 400 bancos do auditório foram feitos pelo engenheiro Armando Boni, responsável também por outros ícones de Porto Alegre, como o Cemitério São Miguel e Almas e a sede da Livraria do Globo.

Na década de 1960, o antigo Auditório Araújo Vianna deu lugar ao Palácio Farroupilha, da Assembleia Legislativa. Com isso, um novo Auditório Araújo Vianna foi erguido no Parque Farroupilha (Redenção), sendo inaugurado em 1964. Antes de a concha acústica e as pérgulas junto à Praça da Matriz serem destruídas, os bancos fabricados por Boni foram retirados e colocados em praças na Capital.

Fábrica virou shopping

A antiga cervejaria Continental surgiu em 1924 a partir da fusão das firmas Bopp Irmãos, Bernando Sassen & Filhos e H. Ritter e Filhos. Conforme publicado na Revista do Globo, os cervejeiros decidiram juntar as empresas devido a dificuldades provocadas pelas crises no pós-guerra e à elevação de impostos.

Com a razão social Bopp, Sassen, Ritter & Cia Limitada, a fábrica foi instalada em edifícios construídos na década passada pela cervejaria Bopp Irmãos na Avenida Cristóvão Colombo. Em 1934, em um novo prédio no mesmo complexo, foi inaugurada a Maltaria Continental, dispensando importações de cevada.

Em 1946, a Continental foi comprada pela Brahma. Inicialmente, a fábrica de Porto Alegre foi apresentada pela cervejaria carioca como filial Continental.

Complexo da Brahma em 1994. Genaro Joner / Agencia RBS

A produção funcionou nos prédios históricos até 1998, quando a fábrica mudou-se para Viamão e o conjunto foi vendido e passou a ser administrado pela empresa Unicenter, sob empreendimento do grupo Porto Shop.

A estrutura foi adaptada, ganhou novas construções e passou a abrigar o Shopping Total, inaugurado em 2003.

A era dos cinemas de rua

Com a chegada dos shoppings centers a Porto Alegre, antigos cinemas de rua foram transferidos para esses espaços na década de 1990. Entre os motivos para a mudança estavam questões de segurança e movimento garantido de clientes. Com isso, estruturas que abrigavam as salas tornaram-se outros empreendimentos — ou, no pior dos casos, ficaram abandonadas.

Um dos cinemas mais famosos de Porto Alegre, o Cine Teatro Baltimore, foi inaugurado em 1931 na Avenida Bom Fim, atual Avenida Osvaldo Aranha. Além da sala de exibição de filmes com capacidade para receber 1.848 espectadores, o complexo contava com salão de baile no andar superior.

O prédio com fachada em estilo Art Déco foi projetado por Willi Paul. Em 1970, o salão foi transformado em outra sala de cinema, chamada, primeiro, de Mini Baltimore e, depois, em 1975, de Bristol. O Baltimore se destacou pela sua gigantesca tela em curva e o Bristol, pela programação com filmes "cult".

Mais tarde, o espaço foi dividido em quatro salas menores. A última sessão foi exibida em 2000. Em 2003, o cinema foi demolido após disputa judicial com o dono do vizinho Bar João.

Três anos depois, o terreno foi comprado pela construtora Melnick em um leilão. A área ganhou um edifício comercial com lojas no térreo e estacionamento rotativo.

— Para preservar a história do Baltimore, demos o nome do cinema ao condomínio. Também contratamos artistas plásticos para decorar as áreas condominiais. Há várias fotos que conseguimos recuperar da época do Baltimore — conta o CEO da Melnick, Leandro Melnick.

Na beira da praia

Em 1953, antes dos aterros, Porto Alegre ganhou uma fábrica de refrigerantes da Pepsi, a primeira da empresa no Rio Grande do Sul. A estrutura ficava na Avenida Praia de Belas, às margens do Guaíba. A instalação da indústria em solo porto-alegrense empolgou tanto a população que consumidores do Rio Grande do Sul acreditavam que o refrigerante era gaúcho.

Em 1957, a produção diária chegava a 400 mil garrafas, com aumento da capacidade para 650 mil após uma ampliação da linha de produção. Nas oficinas da própria indústria foram produzidas novas máquinas, que antes precisavam ser importadas. Na década de 1960 (época do registro acima), a fábrica gaúcha tinha mais de mil acionistas e abriu unidade em Passo Fundo.

Fábrica da Pepsi em 1991. Adriana Franciosi / Agencia RBS

Sem possibilidade de mais uma expansão em Porto Alegre, a fábrica da Pepsi foi transferida para Sapucaia do Sul em 1994.

O terreno na Avenida Praia de Belas, esquina com Rua Marcílio Dias, tem hoje um prédio comercial com estacionamento do shopping Praia de Belas.

Jardim deu lugar a ônibus

Na passado, o entorno do Mercado Público de Porto Alegre era embelezado por uma praça verde e vistosa. Construída na década de 1920, a Praça Pereira Parobé tinha jardins e bancos que rodeavam um belo chafariz (o registro acima é de 1927), que anos depois seria transferido para o Recanto Europeu, no Parque Farroupilha.

Em 1919, devido à construção do Cais do Porto, a velha doca junto ao Mercado Público precisou ser aterrada. Pelo plano original, o terreno receberia um teatro municipal. No livro Porto Alegre: Guia Histórico, Sérgio da Costa Franco recorda que o projeto nunca se concretizou.

Em 1925, o então intendente Otávio Rocha decidiu implantar ali uma praça, que ganharia ponto para bondes em 1935.

— Era um período em que a prefeitura queria embelezar e higienizar a cidade. Estava ligado ao Plano Geral de Melhoramentos de 1914 — diz o historiador Charles Monteiro.

Na enchente de 1941, a área ajardinada ficou destruída.

Quase 30 anos depois, o local virou estacionamento de automóveis e parada dos ônibus. No ano 2000, o espaço virou um grande terminal de ônibus e ganhou o Hortomercado Parobé, uma área para venda de frutas.

Casa Tricolor

No início do século 20, os poucos que sabiam jogar "foot-ball" buscavam terrenos planos, com ou sem grama, para praticar o esporte. Fundado em 15 de setembro de 1903, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense teve que rodar pela cidade até achar o lugar ideal.

De 1904 a 1911 (data do registro acima), o clube alugou um terreno da família Mostardeiro, em frente à sede do Schützenverein Platz, a sociedade de atiradores dos alemães. No campo da baixada da Rua Mostardeiro, foram colocadas duas goleiras. Conforme recordou o colunista de Zero Hora Leandro Staudt, o clube também construiu o "caramanchão", uma estrutura coberta de madeira para abrigar convidados e sócios.

Em 1911, o Grêmio comprou e obteve a escritura do terreno. No ano seguinte, inaugurou um pavilhão social com arquibancada. Na década de 1940, o estádio passou por ampliação e ganhou um forte, passando ser chamado de Fortim da Baixada. O espaço foi casa do Grêmio até 1954, quando o clube construiu o Estádio Olímpico, no bairro Azenha.

A área onde ficava o Fortim da Baixada fica hoje nas imediações do Parque Moinhos de Vento (Parcão), sendo cortada pela Avenida Goethe, entre as ruas Mostardeiro e Dona Laura.

Casa Colorada

Por 17 anos, a Chácara dos Eucaliptos, no bairro Azenha, foi a casa do Sport Club Internacional. O clube jogou partidas e treinou no local de 1913 a 1930. Depois, alugou a Chácara das Camélias, no bairro Menino Deus, até a inauguração do seu primeiro campo próprio, o Estádio dos Eucaliptos, em 1931. A nova estrutura recebeu este nome devido aos eucaliptos que cercavam o estádio. A partir de 14 de fevereiro de 1944, o estádio recebeu o nome oficial de Ildo Meneghetti.

Inicialmente, o Eucaliptos tinha capacidade para 10 mil lugares, com um pavilhão de madeira na Rua Silveiro e uma arquibancada de cimento no lado oposto. A partir de uma grande obra de ampliação para a Copa do Mundo de 1950, o pavilhão da Rua Silveiro também passou a ser de concreto e a capacidade, então, foi para 30 mil pessoas.

Em 1969, o Internacional construiu, em uma área aterrada nas margens do Guaíba, o Estádio Beira-Rio. Com isso, o Eucaliptos passou a ser usado apenas para treinamentos. Em 2010, o Eucaliptos foi vendido para a construtora Melnick. A verba foi usada para reformar o Beira-Rio, que receberia, quatro anos depois, jogos da Copa do Mundo de 2014.