Porto Alegre

Antes e depois
Notícia

Cinemas, estádios, fábricas e mais: o que aconteceu com lugares que abrigaram ícones da Porto Alegre do passado

No aniversário de 254 anos da cidade, Zero Hora mostra como estão hoje pontos da Capital que marcaram época

Guilherme Gonçalves

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