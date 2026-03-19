Ciclista morre após ser atropelado por caminhão em Porto Alegre

Um ciclista morreu após ser atingido por um caminhão na tarde desta quinta-feira (19) em Porto Alegre. O caso foi registrado por volta das 16h, no cruzamento das avenidas Plínio Kroeff e Élvio Filipetto, próximo ao Porto Seco, na Zona Norte.
A vítima foi identificada como Wilson Alberto Otto Schimtt, de 67 anos. Ele pedalava em direção à Avenida Francisco Silveira Bitencourt quando foi atingido pelo veículo.
O caminhão seguia no mesmo sentido quando atingiu o ciclista.
O trânsito chegou a ser desviado no local para trabalho da perícia. A Polícia Civil também foi acionada.