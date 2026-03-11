Porto Alegre

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Cheiro forte e fumaça na zona norte de Porto Alegre: cooperativa deve apresentar plano para mitigar efeitos de tratamento de resíduos

Prefeitura da Capital cobrou de empresa solução para o problema registrado há 10 dias no entorno da Avenida Sertório, resultado de processo químico de compostagem

Guilherme Milman

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