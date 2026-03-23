Cartão-postal de Porto Alegre, Mercado Público registra goteiras e espanta público: "Problema recorrente"

O Mercado Público apresentou goteiras durante o temporal que atingiu Porto Alegre na tarde desta segunda-feira (23). O problema, segundo comerciantes, é frequente e espanta o público do local.

Considerado um dos principais cartões-postais da cidade, o local registrou goteiras e lâminas de água no primeiro e segundo pavimento. Em alguns pontos, a água caía sobre bancas, produtos e mesas destinadas à alimentação.

— É um problema recorrente. Sempre acontece. Acho que é do teto, que tá velho. Acaba prejudicando a venda, porque os clientes não querem se molhar — disse um vendedor, que preferiu não se identificar.

O comerciante, que atua em uma banca de venda de chás e outros produtos naturais, disse que muitas vezes precisa tirar os itens do local para não serem danificados.

Dentro do mercado, a reportagem de Zero Hora também viu pessoas usando guarda-chuvas e se esgueirando dos pingos de água.

Equipes trabalham para solucionar problema

Em nota, a diretoria da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (Smap) de Porto Alegre informou que adotou providências para a mitigação do problema.

A pasta explicou que a situação ocorre em razão da estrutura metálica antiga que cobre o local. A "complexidade construtiva (da estrutura) dificulta a identificação precisa da origem das infiltrações, uma vez que a água pode ingressar por um ponto e se manifestar em outro distinto", ressaltou.

Segundo a prefeitura, equipes técnicas estão atuando nos pontos mais críticos, com intervenções emergenciais em andamento. "Na sequência, será realizado o tratamento gradual das demais áreas, garantindo a adequada manutenção e conservação do equipamento público", garantiu.

Conforme o presidente da Associação dos Permissionários do Mercado Público de Porto Alegre, Rafael Sartori, a evolução das chuvas na última década colaboram para a situação.

Ainda de acordo com Sartori, um projeto de restauração do local, que é um ícone do patrimônio histórico e cultural da Capital, avança também junto ao governo federal.