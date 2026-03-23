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Cartão-postal de Porto Alegre, Mercado Público registra goteiras e espanta público: "Problema recorrente"

Comerciantes relatam prejuízos frequentes, e prefeitura realiza intervenções emergenciais para conter infiltrações no local

Júlia Ozorio

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