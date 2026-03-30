Porto Alegre

Os Jetsons?
Notícia

"Carros voadores" em Porto Alegre? Entenda projeto que prevê transporte futurístico

Aeronaves, conhecidas como eVTOLs, ainda estão em fase de testes. Operação comercial depende de regulamentação federal 

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS