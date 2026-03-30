"Carros voadores" em Porto Alegre? Entenda projeto que prevê transporte futurístico

EVTOLs são semelhantes aos helicópteros, mas operam de forma diferente. Ministério de Portos e Aeroportos / Divulgação

Carros voadores podem parecer coisa de filme, mas já entraram no radar do planejamento urbano de Porto Alegre. A Câmara de Vereadores aprovou uma emenda ao novo Plano Diretor Urbano Sustentável que prevê a criação de espaços para pouso e decolagem dessas aeronaves — conhecidas como eVTOLs, uma sigla para veículos elétricos de decolagem e pouso vertical.

A proposta passou por 19 votos a oito e integra o conjunto de alterações ainda em análise no Legislativo.

Na prática, a medida sugere que a cidade passe a discutir e considerar os chamados vertiportos na estrutura aeroviária da Capital, abrindo caminho para a futura operação em Porto Alegre.

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O autor da emenda, o presidente da Câmara, Moisés Barboza (PSDB), defende que a proposta busca evitar que Porto Alegre fique para trás dessa inovação, que avança mundialmente.

— Porto Alegre que é a terra do South Summit, que respira inovação tecnológica. Como o Plano Diretor é revisado a cada 10 anos, eu propus que o município discuta isso antes que a tecnologia venha (...) E eu acredito que não vai demorar 10 anos para isso — justificou.

Hoje, os chamados "carros voadores" ainda estão em fase de testes, mas empresas e especialistas apontam que a operação comercial pode começar nesta década. No Brasil, protótipos já realizam testes.

Veja perguntas e respostas sobre o tema

O que são os “carros voadores”?

Apesar do nome, eles não são carros. Conforme Emerson Granemann, CEO da empresa MundoGEO — que organiza a Expo eVTOL, uma feira sobre o tema prevista para junho — os eVTOLs são aeronaves elétricas de decolagem vertical.

Apesar de semelhantes aos helicópteros, eles operam de forma diferente. Por serem elétricos, tendem a ser mais silenciosos e não emitem carbono durante o voo. Os eVTOLs decolam e pousam totalmente na vertical, não necessitando de uma linha de aproximação longa, o que facilita a operação em áreas urbanas.

Para isso, no entanto, é necessária uma estrutura específica: os vertiportos, áreas destinadas ao pouso, decolagem e recarga das aeronaves.

Porto Alegre já pode ter voos?

Ainda não. A emenda aprovada pela Câmara Municipal prevê a inclusão dessas estruturas no Plano Diretor Urbano Sustentável (PDUS), mas a medida só passa a valer se o plano for aprovado e sancionado.

Se aprovado, o texto não coloca as aeronaves imediatamente no céu, mas garante que a cidade discuta o mapeamento de áreas para testes e atraia empresas, preparando o terreno para quando a tecnologia estiver disponível.

Além da lei municipal, a operação comercial depende de regulamentação federal da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que ainda está em desenvolvimento.

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Já existem vertiportos?

Atualmente, não existem vertiportos em operação no Brasil.

A Anac coordena, neste sentido, um sandbox regulatório — ambiente experimental controlado que permite que empresas testem modelos e tecnologias inovadores na aviação que ainda não estejam contemplados pelas normas atuais.

As empresas Vertimob Infrastructure e PAX Aeroportos foram as selecionadas para desenvolver os primeiros projetos sob supervisão da agência. Os requisitos necessários para a construção de vertiportos serão estabelecidos a partir dos projetos e modelos desenvolvidos por elas.

As primeiras estruturas físicas funcionais no Brasil estão previstas para 2027, nos aeroportos de Campo de Marte (SP) e São José dos Campos (SP).

Já existem carros voadores no Brasil?

Sim, em fase de protótipo. No âmbito da Embraer, a empresa subsidiária Eve Air Mobility está desenvolvendo protótipos de carros voadores e já iniciou testes de voos.

De acordo com Granemann, a expectativa é de que os primeiros voos comerciais no Brasil ocorram em 2028, quando a Eve iniciar a entrega das aeronaves para as operadoras nacionais.

Proposta divide vereadores

No plenário Otávio Rocha, a aprovação da emenda foi acompanhada de críticas de vereadores da oposição, que questionaram a preocupação de discutir um modal futurístico diante de problemas já existentes na mobilidade da cidade, como falhas no transporte público e redução de linhas de ônibus.

— Eu acho engraçado que aqui na Câmara se propõe o transporte aéreo da cidade. Em uma capital com 1,3 milhão de habitantes que sequer tem metrô. Nós estamos a léguas atrasados. Estamos atrás de Rio, São Paulo, Salvador. É uma cidade que sequer desenvolveu o metrô para garantir transporte mais rápido, seguro, eficaz e mais barato para a população — afirmou o vereador Erick Dênil, do PCdoB, durante a sessão.

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Vereadores também fizeram comentários negativos à possibilidade desse modelo atender apenas a parcela mais rica da população. Preocupações sobre impactos urbanos, ambientais e sonoros que podem ser gerados pela tecnologia também foram levantados.

— A emenda, embora traga proposta interessante, não prevê avaliação dos impactos urbanos, ambientais, sonoros, decorrente da implantação do transporte aéreo, exigindo debate técnico mais aprofundado — defendeu a vereadora Atena Roveda (PSOL) no plenário.

Meios complementares

O proponente da emenda, Moisés Barboza avalia que o planejamento da cidade para novas tecnologias de transporte não impede investimentos nas demandas atuais.

— Temos que cuidar do transporte que existe para que ele melhore as suas condições (...) mas isso não impede que nós preparemos a cidade para o futuro — assinalou Barboza.

A avaliação é semelhante à de Emerson Granemann. Segundo ele, os veículos de decolagem vertical são uma alternativa complementar aos meios de transporte já existentes.

— Os eVTOLs não "resolvem" os problemas de transporte urbano por si só. Eles são uma camada complementar dentro de um sistema multimodal mais amplo. Eles resolvem problemas específicos de alto valor, pois serão bem mais eficientes e acessíveis que os voos de helicóptero. São uma opção de transporte confortável, rápida, sustentável e segura para curtas e médias distâncias — contextualizou.

Para Luiz Afonso dos Santos Senna, PhD em Transportes e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), embora não se possa negar o futuro, é preciso cuidado para que discussões como essa não gerem uma "distorção de prioridades" no cenário de mobilidade atual de Porto Alegre.