Porto Alegre

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Câmara de Vereadores destrava pauta após maratona de votações e abre caminho para o novo Plano Diretor de Porto Alegre

Prédios de até 130 metros e novas regras de uso do solo dominam a pauta a partir de segunda-feira; entenda os pontos polêmicos do projeto

Zero Hora

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