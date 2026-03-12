Câmara de Vereadores destrava pauta após maratona de votações e abre caminho para o novo Plano Diretor de Porto Alegre

Votação dos vetos se estendeu até a madrugada desta quinta. Ederson Nunes / CMPA / Divulgação

Após uma sessão que se estendeu até a madrugada desta quinta-feira (12), a Câmara Municipal de Porto Alegre concluiu a votação de nove vetos do Executivo que trancavam a pauta. Com o caminho livre, o plenário inicia na próxima segunda-feira (16) a discussão e votação dos projetos do novo Plano Diretor e da Lei do Uso e Ocupação do Solo.

Para dar conta, são mais de 500 emendas, a Casa adotará um regime de mutirão: além das sessões ordinárias (segundas e quartas), haverá sessões extraordinárias todas as quintas-feiras até que a votação seja concluída.

Vetos

Os vetos do prefeito Sebastião Melo analisados não tinham relação com a proposta que muda as regras urbanísticas da cidade. A oposição aproveitou os espaços de declaração para arrastar a sessão.

A discussão sobre o primeiro dos vetos que estavam na pauta durou cerca de duas horas. O debate tratava do projeto que libera consumo de bebida alcoólica nos estádios — matéria inconstitucional, já que a legislação estadual veda a prática. O veto foi mantido.

Às 19h30min, os vereadores debatiam sobre o terceiro veto de Melo, ao projeto de lei que cria a Comissão Participativa Permanente para o programa de banco de materiais de construção do município. Anteriormente, o plenário manteve o veto parcial à proposta que estabelece preferência de vagas para irmãos e irmãos socioafetivos em escolas da rede municipal de Porto Alegre.

Pontos fundamentais do Plano Diretor

O plano original encaminhado pelo Executivo inclui aumento da altura máxima permitida para edifícios (dos atuais 52 metros, fora casos especiais, para 130 metros) e diminuição dos recuos entre prédios a fim de permitir um maior adensamento populacional em certas áreas.