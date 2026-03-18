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Câmara de Porto Alegre avança na votação do Plano Diretor após sessões marcadas por polêmicas

O presidente da Casa, Moisés Barboza (PSDB), iniciou a sessão pela apreciação das quase 500 emendas ao projeto; 11 emendas, além de três subemendas foram votadas em plenário

Júlia Ozorio

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