Câmara de Porto Alegre avança na votação do Plano Diretor após sessões marcadas por polêmicas

Vereadores votaram emendas na sessão desta quarta-feira (18). Júlia Ozorio / Agência RBS

A quarta-feira (18) na Câmara de Vereadores de Porto Alegre foi marcada por uma estratégia da mesa diretora de "blindar" a votação do novo Plano Diretor (PDUS) contra distrações políticas. As duas últimas sessões destinadas para a proposta foram esgotadas por debates de temas alheios ao Poder Legislativo da Capital. Os trabalhos se iniciaram por volta das 14h e terminaram pouco antes das 22h.

O presidente da Casa, Moisés Barboza (PSDB), inverteu a ordem da sessão para iniciar os trabalhos diretamente pela análise das emendas, deixando os discursos de liderança — frequentemente usados para temas externos — para o encerramento.

A estratégia de acelerar a votação garantiu a apreciação de 11 emendas, além de três subemendas. Ao longo de quase oito horas de discussões no plenário Otávio Rocha, os parlamentares aprovaram oito emendas e todas as subemendas (veja abaixo). Em todo o projeto, são quase 500 sugestões de alterações.

Mesmo com a oposição de parte dos parlamentares, uma sessão extraordinária foi aprovada para comportar os debates ao longo do dia. Apesar do avanço, assim como em sessões anteriores, a discussão técnica foi intercalada por polêmicas, com novas menções à deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) e o crime de transfobia.

— A gente avançou bastante. Conseguimos entrar direto na ordem do dia e, por isso, conseguimos fazer essa grande votação, esse número enorme de emendas aprovadas. Tenho a expectativa de que o plano começou a ser sentido pelos vereadores. As discussões que não levam nada a lugar nenhum deixarão de existir — defendeu o vereador Idenir Cecchim (MDB), líder do governo Melo na Câmara.

Segundo Cecchim, uma nova sessão extraordinária deve acontecer nesta quinta-feira (19) para a análise de mais emendas, a maioria da oposição. A expectativa é de que o plano seja totalmente votado até maio.

Emendas aprovadas

Emenda nº 01 - Permite que vias para pedestres também sejam destinadas, em horários específicos, à circulação controlada de veículos para embarque e desembarque de pessoas e mercadorias.

- Permite que vias para pedestres também sejam destinadas, em horários específicos, à circulação controlada de veículos para embarque e desembarque de pessoas e mercadorias. Subemenda nº 01 à Emenda nº 01 - Apenas corrige erro na emenda 01.

- Apenas corrige erro na emenda 01. Subemenda nº 02 à Emenda nº 03 - Prevê implantação de corredor verde quando "tecnicamente viável". (Nota: A emenda 03 tem indicação de aprovação pela Comissão Especial do Plano Diretor e não foi destacada, ou seja, será votada juntamente com o projeto do PDUS pelo Plenário).

Prevê implantação de corredor verde quando "tecnicamente viável". (Nota: A emenda 03 tem indicação de aprovação pela Comissão Especial do Plano Diretor e não foi destacada, ou seja, será votada juntamente com o projeto do PDUS pelo Plenário). Emenda nº 09 - Prevê a reconversão e o retrofit de edificações existentes inclusive em imóveis inventariados de valor cultural ou histórico, mediante reabilitação que preserve fachadas e elementos arquitetônicos relevantes.

- Prevê a reconversão e o retrofit de edificações existentes inclusive em imóveis inventariados de valor cultural ou histórico, mediante reabilitação que preserve fachadas e elementos arquitetônicos relevantes. Emenda nº 12 – Prevê a seguinte diretriz para a mobilidade: desenvolvimento do transporte individual e coletivo de passageiros por via aérea.

– Prevê a seguinte diretriz para a mobilidade: desenvolvimento do transporte individual e coletivo de passageiros por via aérea. Emenda nº 13 – Inclui, entre as estratégias e ações relativas ao Guaíba, a seguinte: Assegurar e desenvolver condições para a conservação da pesca tradicional e esportiva.

– Inclui, entre as estratégias e ações relativas ao Guaíba, a seguinte: Assegurar e desenvolver condições para a conservação da pesca tradicional e esportiva. Emenda nº 17 – Inclui, na estrutura aeroviária da cidade, pontos de pouso e decolagem de veículos voadores, com decolagem e pouso vertical.

– Inclui, na estrutura aeroviária da cidade, pontos de pouso e decolagem de veículos voadores, com decolagem e pouso vertical. Emenda nº 18 – Prevê que a concessão de qualquer incentivo urbanístico estará condicionada à adoção de contrapartidas urbanas ou ambientais, e que o município publicará anualmente, em plataforma digital georreferenciada, mapa das áreas elegíveis aos incentivos urbanísticos, bem como os empreendimentos beneficiados, suas contrapartidas e indicadores de impacto urbano.

– Prevê que a concessão de qualquer incentivo urbanístico estará condicionada à adoção de contrapartidas urbanas ou ambientais, e que o município publicará anualmente, em plataforma digital georreferenciada, mapa das áreas elegíveis aos incentivos urbanísticos, bem como os empreendimentos beneficiados, suas contrapartidas e indicadores de impacto urbano. Subemenda nº 01 à Emenda nº 18 – Estabelece que os incentivos urbanísticos poderão ser concedidos a empreendimentos que, em seus projetos, priorizem soluções que contribuam para a qualificação urbana, a sustentabilidade e a melhoria da ambiência. Retira a previsão, existente na emenda 18, de publicação anual dos empreendimentos beneficiados.

– Estabelece que os incentivos urbanísticos poderão ser concedidos a empreendimentos que, em seus projetos, priorizem soluções que contribuam para a qualificação urbana, a sustentabilidade e a melhoria da ambiência. Retira a previsão, existente na emenda 18, de publicação anual dos empreendimentos beneficiados. Emenda nº 19 – Inclui as seguintes diretrizes para a mobilidade: instituir eixos de adensamento orientado ao transporte ao longo do trem, metrô e VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), promovendo uso misto e qualificação do espaço público para fortalecer a demanda do transporte de massa; vincular contrapartidas urbanísticas e certificados de potencial construtivo adicional alienável à implantação, ampliação e modernização da infraestrutura de transporte coletivo de alta capacidade; e priorizar, no âmbito da Operação Urbana Consorciada Avenida Ipiranga, soluções de transporte de massa, integradas ao parque linear do Arroio Dilúvio.

– Inclui as seguintes diretrizes para a mobilidade: instituir eixos de adensamento orientado ao transporte ao longo do trem, metrô e VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), promovendo uso misto e qualificação do espaço público para fortalecer a demanda do transporte de massa; vincular contrapartidas urbanísticas e certificados de potencial construtivo adicional alienável à implantação, ampliação e modernização da infraestrutura de transporte coletivo de alta capacidade; e priorizar, no âmbito da Operação Urbana Consorciada Avenida Ipiranga, soluções de transporte de massa, integradas ao parque linear do Arroio Dilúvio. Emenda nº 20 – Propõe a conversão de corredores de ônibus em faixas exclusivas.