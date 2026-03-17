Bombeiros controlam incêndio em prédio no bairro Santana, em Porto Alegre

Um incêndio de grandes proporções mobilizou diversas equipes do Corpo de Bombeiros Militar na noite desta segunda-feira (16), no bairro Santana, zona leste de Porto Alegre. O fogo atingiu um edifício de três andares localizado na Rua São Francisco.

Por volta das 20h40min, moradores da região relataram os primeiros indícios de fumaça. Segundo os bombeiros, todos os moradores do prédio saíram do local em segurança antes que o fogo se alastrasse. Ninguém ficou ferido.

​De acordo com o capitão Carlos Rainiere, do Corpo de Bombeiros da Capital, o pavimento mais afetado foi o terceiro andar. O trabalho dos militares foi dificultado pela grande quantidade de material combustível acumulado no interior do imóvel, o que impediu o acesso imediato das equipes de combate direto.

​— A ocorrência tinha bastante material combustível, informações de uma possível acumulação, o que dificultou bastante o acesso das equipes — explicou o capitão.

​Para evitar que o fogo se alastrasse, os bombeiros utilizaram a autoescada mecânica para realizar o resfriamento dos prédios vizinhos como medida preventiva. Até o momento, segundo a corporação, a situação é considerada controlada e não há risco de propagação para outras estruturas.

​Apesar da gravidade e da densa coluna de fumaça que atingiu também o segundo pavimento, todos os moradores conseguiram deixar o prédio em segurança. Entre eles, estava uma pessoa com dificuldade de mobilidade, que foi retirada sem ferimentos.

​As causas do incêndio e o ponto exato onde as chamas começaram ainda são desconhecidos. A perícia deve ser realizada assim que as equipes finalizarem o trabalho de rescaldo e conseguirem acessar todos os apartamentos que ainda estão bloqueados.