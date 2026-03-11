Boliche, sushi e gigante japonesa: Bourbon Country prepara novidades ao completar 25 anos

Bourbon Country completa 25 anos de história em junho de 2026. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Terceiro shopping inaugurado pelo Grupo Zaffari em Porto Alegre, o Bourbon Country completa 25 anos em junho de 2026. Desde seu surgimento, o estabelecimento passou por algumas mudanças para manter-se interessante ao público. No ano passado, a gestão do complexo começou movimentações para requalificar o mix (conjunto) de lojas — que culmina, agora, na chegada de marcas de peso nacional e internacional.

As novidades vão desde a entrada em Porto Alegre da rede japonesa Daiso, de um restaurante Applebee’s até uma transformação completa na área de lazer, que agora une cinema, boliche, fliperama e gastronomia em um só espaço.

— Temos aqui a junção de dois grandes equipamentos que atendem uma região de Porto Alegre. Um deles é o melhor shopping da cidade, que está ao nosso lado, o Iguatemi, e o nosso hipermercado com outras atividades gravitando no mesmo prédio, que sempre se destacaram no Bourbon de forma complementar — conta Claudio Luiz Zaffari, diretor do Grupo Zaffari.

O desafio da Airaz, empresa criada pelo grupo para gerenciar seus shoppings, tem sido preencher espaços ainda vazios. Entre os centros comerciais do grupo, o Bourbon Country é o que tem uma das menores taxas de vacância. Atualmente apenas 12 espaços estão desocupados — número baixo se comparado a outros complexos da empresa, como o Bourbon Wallig e o Center Lar, na Zona Norte.

Novidade nipônica

Loja da japonesa Daiso ocupará espaço de destaque em uma das entradas do shopping. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Uma das atrações é a Daiso, criada em 1972 no Japão. Ela ocupará uma área de 600 metros quadrados. A rede japonesa já possui estabelecimentos no Rio de Janeiro e em São Paulo.

A loja da Daiso no Country inaugura até o final do semestre. Depois, está prevista a abertura de mais uma unidade na Capital — também em um shopping do Zaffari, o Bourbon Wallig.

Com mais de 5 mil lojas no mundo, a Daiso é conhecida como "loja de 100 ienes" (equivalente aos R$ 1,99 no Brasil), que oferece itens para casa, papelaria, beleza e alimentos.

Livros por todos os lados

Também no primeiro piso abriu recentemente uma livraria em modelo pop-up da Paisagem, marca que assumiu, no ano passado, o espaço da extinta Livraria Cultura no segundo piso.

Livraria Paisagem trabalha com lançamentos e livros especializados. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

— O nosso segundo pavimento é menos convencional. É um espaço dedicado à gastronomia, ao lazer, com livraria, cinema e teatro. Tem uma visão um pouco diferenciada de outros shoppings, que miram mais em vestuário. Claro, também temos lojas desse segmento no nível térreo, mas o segundo piso tem essa característica de olhar mais para o lado tranquilo da vida — diz Claudio Luiz Zaffari.

Gastronomia e centro de lazer

Dos 12 espaços desocupados no Bourbon Country, cinco ficam na praça de alimentação localizada no segundo piso. Isso pode ser explicado pelo fato de o empreendimento ter ampliado a oferta de gastronomia em outras áreas do complexo.

Restaurante japonês abre nas próximas semanas. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Mas, nas próximas semanas, os tapumes irão diminuir. Inaugura nas próximas semanas o Nihon Sushi Kaiten, de culinária japonesa.

A rede norte-americana Applebee's também terá um espaço de 400 metros quadrados, com previsão de 130 lugares. Até o ano passado, o franqueado tinha loja no ParkShopping Canoas, que foi encerrada.

A ida do Applebee's para o Country se trata de uma transferência de operação. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Lazer renovado

Segundo o diretor Claudio Luiz Zaffari, atividades culturais sempre foram a grande aposta do Bourbon Country. O shopping é o único de Porto Alegre que conta com teatro, cinemas e livraria no mesmo prédio.

No início de 2025, o Zaffari assinou contrato com a Livraria Paisagem para que ela assumisse o espaço de 2,2 mil metros quadrados e cuidasse da curadoria de livros.

— Os primeiros meses foram de muito trabalho. Assumir uma operação grande como essa não é fácil. É nossa maior loja, tem um acervo gigantesco com quase 200 mil livros. O público nos recebeu bem, já estava acostumado com aquele formato — diz o diretor da Paisagem Aguimério Silva.

Próximo da livraria, o antigo espaço de cinema passou por reformas e reabriu com nova proposta. Duas das oito salas para filmes foram desfeitas para dar lugar a pistas de boliche, fliperamas e um restaurante. O investimento na obra e na compra de equipamentos passou de R$ 15 milhões.

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— O cinema depende de uma matéria-prima chamada filmes. Se a safra não está boa, eles (operadores) precisam buscar uma equação melhor. A equação da área de lazer e de jogos junto com o cinema foi boa para essa atividade — diz Claudio Zaffari.

Desde 2024, o cinema do Country é administrado pela rede Cinesystem, criada em Maringá, no Paraná. Antes dela, o espaço era operado pelo Itaú. Agora, a operação se chama Loof - Food & Fun. O modelo, que reúne mais de um tipo de atração em um único espaço, foi idealizado pelo empresário Marcos Barros, dono da rede paranaense de cinemas, que diz ter se inspirado em arenas de entretenimento nos Estados Unidos.

— Estar no Bourbon Country já é muito especial pelo DNA de valorizar a cultura que o empreendimento desenvolveu. Foi exatamente por esta característica de Porto Alegre ser culturalmente vibrante e receptiva que escolhemos a capital gaúcha para abrir a primeira unidade do Loof no Brasil — diz o CEO da Cinesystem Cinemas, Marcos Barros.

Planos futuros

Colado ao Shopping Iguatemi, que já passou por mais de uma obra de ampliação, o Bourbon Country também quer ficar maior.

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— O Bourbon Country nasceu a partir do hipermercado com lojas de conveniência, de apoio, mas também na parte cultural. Neste mercado, é natural que haja necessidade de renovações, substituições e qualificações de marcas. Começamos isso há 25 anos, faz muito tempo. Temos que enxergar como as tendências estão para seguirmos sendo atraentes para o consumidor.

Bourbon Country tem dois andares de lojas e um hipermercado Zaffari. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Além dos seus 35 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL), o Zaffari tem protocolado na prefeitura um projeto para erguer prédios atrás de seu shopping. Contudo, o diretor Claudio Luiz Zaffari diz que a ideia seguirá na prancheta por tempo indeterminado.