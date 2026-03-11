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Boliche, sushi e gigante japonesa: Bourbon Country prepara novidades ao completar 25 anos

Shopping nasceu a partir do hipermercado com lojas de conveniência, gastronomia e com apelo na parte cultural

Guilherme Gonçalves

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