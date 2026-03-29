Baile da Cidade reúne grande público na Redenção para comemorar os 254 anos de Porto Alegre

O tradicional Baile da Cidade lotou a Redenção neste sábado (28). O evento gratuito celebrou os 254 anos de Porto Alegre em uma tarde marcada por música, dança e animação.

O palco, montado próximo ao Espelho d’água, recebeu atrações de diferentes estilos ao longo da programação. A diversidade musical e o clima festivo atraíram famílias e jovens para o tradicional evento. O prefeito Sebastião Melo também compareceu à celebração.

Com oito atrações musicais, o evento destacou ritmos como samba, rap, pagode, rock e música gaúcha. Entre os nomes da programação, estiveram Tonho Crocco, com tributo a Tim Maia, além dos grupos Sem Comentários e Tchê Barbaridade.

A Banda Municipal também se apresentou com convidados, ampliando a variedade artística. Um dos destaques foi o desfile-show da Imperadores do Samba, campeã do Carnaval 2026. A programação segue até a meia-noite, reforçando o caráter popular da festa.

— Hoje celebramos os 254 anos de Porto Alegre ao lado de quem faz a cidade acontecer todos os dias. Gente que acorda cedo, dorme tarde e dá vida aos espaços públicos. É uma alegria estarmos reunidos aqui no tradicional Baile da Cidade, em um dos cartões-postais mais queridos, que é a Redenção, para comemorarmos juntos o que temos de mais valioso: o nosso povo porto-alegrense — disse Melo.

A secretária municipal da Cultura, Liliana Cardoso Duarte, destacou a importância do tradicional evento.

— É muito empolgante ver a diversidade cultural, a presença de pessoas do centro e da periferia neste baile que é a festa mais simbólica para celebrar a nossa Porto Alegre — disse.