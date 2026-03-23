Porto Alegre

POA 254 anos
Notícia

"Aqui eu estou em casa": Amanda Souza escolhe Multipalco como seu lugar em Porto Alegre

No aniversário da capital gaúcha, Zero Hora convidou quatro colunistas a compartilhar seus lugares preferidos da cidade

Kizzy Abreu

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS