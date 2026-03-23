"Aqui eu estou em casa": Amanda Souza escolhe Multipalco como seu lugar em Porto Alegre

É em um espaço de mais de 25 mil m² no coração da capital gaúcha, que abriga espetáculos de dança, música e teatro, que a colunista de GZH e comunicadora da 92 e da RBS TV Amanda Souza diz sentir-se “em casa”.

Esse lugar é o Multipalco Eva Sopher, no Centro Histórico de Porto Alegre, um dos maiores complexos culturais da América Latina.

A relação de Amanda com o teatro começou ainda na infância e, segundo ela conta, foi decisiva para definir seu caminho profissional.