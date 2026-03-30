Após leilão de bens, casa icônica do advogado Lia Pires é demolida em Porto Alegre; veja fotos

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No número 1.334 da Rua Dom Pedro II, em Porto Alegre, onde se destacava um icônico casarão branco construído em estilo eclético com influência ibérica, agora restam apenas pedaços de alvenaria e metal retorcido.

Depois do leilão dos itens que compunham o mobiliário e a decoração do imóvel, a moradia que pertenceu ao célebre advogado Oswaldo de Lia Pires, falecido em 2010, foi demolida durante o final de semana. Não foi informado qual será o destino do terreno.

Sobrinho-neto de Lia Pires, o também advogado Brunno de Lia Pires afirma que o imóvel foi negociado recentemente. Mas, por razões de confidencialidade, diz que a família não pode informar o nome do investidor que teria adquirido a propriedade. Na página de expedientes da prefeitura na internet, o pedido de "licença de demolição total" com data de 18 de março está protocolado, sob o número 26.0.000041954-0, ainda em nome de O.D.P Participações, empresa vinculada a descendentes de Lia Pires e de sua esposa Dinah, também falecida, com quem teve três filhos.

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Conforme consulta realizada por Zero Hora na 4ª Zona de Registro de Imóveis da Capital, a área segue registrada em nome de Oswaldo de Lia Pires — é possível que, em caso de venda, a alteração ainda não tenha sido realizada. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) informou que não havia, até o momento, tramitação oficial sobre o que será feito no local.

Embora a casa protegida por uma muralha de pedras tenha se tornado célebre como local de residência da família Lia Pires, foi construída em 1954 pelo empresário Hélio Luiz Ribeiro e sua esposa, Diva Franco Garcia, atualmente com 101 anos. Sua neta, a empresária da moda Roberta Ribeiro Abrantes, 48 anos, lamentou o desmanche da construção que marcou a paisagem da Dom Pedro durante décadas. Ela afirma que a avó tem poucas lembranças do imóvel onde viveu até 1967, quando foi adquirido pelo famoso advogado.

— Moraram ali minha bisavó, meus avós, minha mãe e meu tio. Meus avós se separaram, meu tio morreu em um acidente, então quiseram sair daquela casa. Eu sempre quis conhecer, então pude visitá-la quando foi aberta para a realização do leilão — conta Roberta.

Imóvel havia sido construído em 1954 no bairro Higienópolis. Jeff Botega / Agencia RBS

A venda online de quase mil lotes de móveis e peças de decoração, realizada na semana passada, foi precedida de um dia de visitação para avaliação presencial dos itens. A descendente dos proprietários originais fez uma chamada de vídeo com a mãe, Denise Ribeiro, que preferiu não comparecer à despedida informal do imóvel.

— Ela foi me guiando pela casa, dizendo entra aqui, dobra ali, mostrando qual era o quarto dela. Reconheceu que o tapete da sala ainda era o mesmo da época em que morou lá — complementa Roberta, em referência a um tapete de mais de 40 metros quadrados que decorava a sala principal e foi um dos itens oferecidos no leilão.

A moradia, demolida com auxílio de uma escavadeira, era marcada por uma grande escada central em formato de espiral e, no interior do terreno, por uma torre que abrigava em seu topo, escondida, uma caixa d'água. A entrada tinha uma sucessão de arcos que delimitavam a varanda. O imóvel somava cerca de 950 metros quadrados.

Apesar da imponência e de ter se tornado um ponto de referência no bairro Higienópolis, a moradia não era inventariada ou tombada pelo patrimônio público, o que possibilitou sua demolição.

Casa na semana anterior à demolição Mateus Bruxel / Agencia RBS

Atuações emblemáticas de Lia Pires

Defendeu o ex-delegado Pedro Seelig, do extinto Departamento de Ordem Política e Social (Dops), e conseguiu absolvê-lo da acusação de participar do sequestro do casal de uruguaios Lilian Celiberti e Universindo Díaz, em 1978.

Na década de 1980, atuou como advogado do ex-prefeito de Tramandaí Elói Braz Sessim, acusado de corrupção e desvio de dinheiro público.

Em agosto de 1990, em um dos casos mais rumorosos da crônica policial gaúcha, foi defensor do então deputado estadual Antônio Dexheimer e ajudou a absolvê-lo da acusação de ter assassinado o também deputado José Antônio Daudt.

Atuou pela última vez no Tribunal do Júri em dezembro de 2009, já com 91 anos, quando participou da defesa do coronel Edson Ferreira Alves e do tenente-coronel Arlindo Rego, da BM, acusados de homicídio após uma ação que resultou na morte de dois homens que haviam matado uma brigadiana.

O que diz o escritório de advocacia De Lia Pires

"SOBRE A DEMOLIÇÃO DA RESIDÊNCIA DE OSWALDO DE LIA PIRES: O FIM DA CASA, A PERMANÊNCIA DE UM LEGADO

Neste final de semana, foi demolida uma das mais icônicas propriedades da cidade de Porto Alegre: a famosa casa de Oswaldo de Lia Pires. Não foi pequena a comoção gerada na população, que lamentou o fim de uma era simbolizada por uma das poucas residências desse porte ainda preservadas naquela região da cidade, e que pertencia a tão notório advogado, cujo nome se liga umbilicalmente ao nosso escritório.

Tanto o Dr. Oswaldo quanto Dona Dinah moraram nessa residência até o fim de suas vidas. Os herdeiros, entretanto, todos com suas vidas já encaminhadas — alguns fora de Porto Alegre, outros fora do País —, não pretenderam jamais residir no imóvel, o que precisa ser compreendido e respeitado. Por essa razão, a única possibilidade que se lhes apresentou foi a venda da casa.

Os novos proprietários, por sua vez, optaram pela demolição da residência, não cabendo aos herdeiros vendedores interferir no destino da propriedade, embora, para eles, a intenção de preservá-la fosse extremamente cativante. Por outro lado, a decisão de demolição deve ser compreendida sob diversos aspectos: a dinâmica social contemporânea, que prioriza a utilidade à estética, o conforto às tradições e a praticidade à formalidade; ou mesmo a necessidade de conferir ao imóvel uma destinação sustentável. Todos esses fatores devem ter sido avaliados pelos novos proprietários, que concluíram não ser economicamente viável a manutenção de uma residência com aquelas características. Não se trata apenas de escolha, mas de adaptação a uma nova realidade. E a verdade é que não se pode preservar aquilo que já não cumpre uma função. Ainda assim, frisa-se que a tristeza que acomete a cidade pela demolição é compartilhada por toda a família.

Além dessas considerações, é preciso esclarecer à sociedade porto-alegrense que os atuais sócios do escritório DE LIA PIRES Advogados não são herdeiros do casal Oswaldo e Dinah e não participaram da decisão de alienar o patrimônio. O legado de uma pessoa da grandeza de Oswaldo de Lia Pires, contudo, vai muito além da casa que deixou — e que tanto amou, registre-se. Trata-se de um legado intelectual, moral e profissional. É esse patrimônio que o escritório Lia Pires busca preservar, mantendo viva sua memória — não apenas a dele, mas a de todos os precursores —, respeitando suas tradições e exercendo uma advocacia ética, competente e qualificada.

Os bens materiais se vão; a história e o legado permanecem, cabendo aos integrantes do escritório mantê-los vivos por meio da prestação de um serviço que honre seus fundadores. Esta é a nossa missão.

Flávio de Lia Pires

Sócio-diretor do escritório De Lia Pires Advogados