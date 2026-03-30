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Após leilão de bens, casa icônica do advogado Lia Pires é demolida em Porto Alegre; veja fotos

Descendente da família que mandou erguer o casarão nos anos 1950 lamentou o fim de um marco da Capital

Marcelo Gonzatto

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