Porto Alegre

Centro Histórico
Notícia

Após atrasos, obra do Viaduto Otávio Rocha está perto da conclusão; outro trecho das escadarias foi liberado

Longo período de revitalização, que se iniciou no final de 2022, causou transtornos para moradores e comerciantes do entorno. 

André Malinoski

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