200 torneiras de chope, pelúcias de capivaras e shows gratuitos: evento de Saint Patrick’s Day reúne multidão no centro de Porto Alegre

Mesmo com previsão de chuva ao longo do dia, uma multidão esteve no Centro Histórico de Porto Alegre com roupas verdes, chapéus e acessórios de trevo para celebrar o Saint Patrick’s Day (Dia de São Patrício) neste domingo (22). O público se concentrou na Rua Sete de Setembro, próximo à Travessa Passarinho, com sombrinhas e copos de chope nas mãos.

A celebração homenageia São Patrício, padroeiro da Irlanda, e é realizada em 17 de março ao redor do mundo, em referência à data da morte do santo. Em Porto Alegre, a festa foi organizada no fim de semana com a expectativa de ampliar a participação do público.

O evento começou por volta das 14h, com mais de 200 torneiras de chope e a participação de 24 cervejarias artesanais. Essa festa de rua deve seguir até 22h, com entrada gratuita.

Uma das estrelas do evento são as bebidas verdes. Servidas em copos transparentes, elas chamam a atenção nas mãos do público e nas bancas. O tom faz referência a uma das cores da bandeira da Irlanda e também a símbolos ligados à celebração, como os leprechauns — personagens do folclore irlandês — e o trevo de três folhas, associado à evangelização de São Patrício.

— É uma das maiores procuras (bebidas verde). O público é curioso, gostam de tirar fotos — contou Claudio Alberto da Silva Junior, 42 anos, um dos sócios da cervejaria artesanal Tupiniquim, que espera vender cerca de 400 litros de chope ao longo do dia.

Além dos estandes de bebidas, a programação conta com opções de gastronomia e uma feira criativa — que reúne marcas, artistas e produtores locais.

Entre os expositores, a avaliação é positiva, já que o tempo firmou pela tarde e não espantou o público do evento. Antes da previsão de chuva, a Associação Gaúcha de Microcervejaria, que é uma das organizadoras, estimava reunir 20 mil pessoas durante todo o dia. Em razão da precipitação ocorrida no sábado e no começo deste domingo, a avaliação é de um quórum menor.

Vera Araújo apostou em pelúcias para aumentar as vendas. Júlia Ozorio / Agencia RBS

Para atrair o público, diversas técnicas foram empregadas pelas barracas de artesanato e comida. Entre elas, a venda de itens alusivos à festa, como hambúrgueres verdes e chapéus. No estande da artesã Vera Araújo, 41 anos, as pelúcias de capivaras com as tradicionais cartolas de trevo de três folhas usadas no Saint Patrick's Day eram os itens que mais chamavam a atenção.

— A gente trouxe as tiaras e as capivaras características. As pessoas gostaram bastante. Acreditamos que de noite tenha ainda mais movimento — contou.

Grupos de amigos e famílias circulavam pela região nesta tarde, enquanto filas se formavam diante das torneiras de chope. A movimentação se concentrava também em frente aos estandes de comida.

Atrações musicais também fazem parte do evento e devem atrair mais público. Apresentações de artistas como Comunidade Nin-Jitsu, Camaleões, Roda de Samba à Vontade, Elefolk e MC Jean Paul, estão programadas.

O engenheiro de telecomunicações Alan Goularte, 34 anos, aproveitou que um familiar participaria do evento como expositor e decidiu curtir a festa. O momento mais esperado para ele, que vestia uma cartola verde, é o show da Comunidade Nin-Jitsu, previsto para ocorrer de noite.

— Faz muito tempo que eu gosto da banda e achei muito interessante essa iniciativa de trazer um show gratuito deles. É importante que mais eventos assim sejam incentivados na cidade — afirmou.

Quem também gostou da programação cultural foi o metalúrgico Pedro Dorguiser, 55 anos. Para ele, festas a céu aberto conectam a população com a cidade.

— Isso da população ocupando o Centro é excelente. O Centro Histórico tem que ser valorizado. É lindo, tem que atrair todos os públicos, fazer o pessoal descobrir o que tem de bonito em Porto Alegre, valorizando as diferentes culturas — afirmou o morador de Gravataí, na Região Metropolitana, que usava um kilt irlandês, uma vestimenta tradicional da ilha.

Leia Mais Porto Alegre tem parte de postos com falta de combustíveis e racionamento; diesel é o mais afetado

Ocupação do Centro

A iniciativa integra ações de estímulo à ocupação do Centro Histórico, além da valorização da cultura urbana e ao movimento cervejeiro da cidade.

— Este evento está no contexto de ocupar o Centro, trazer eventos para cá e mostrar que o Centro pode ser um espaço relevante para eventos a céu aberto. Para mostrar que é seguro, bem iluminado — afirma o secretário municipal de Planejamento e Gestão, Cezar Schirmer.