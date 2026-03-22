200 torneiras de chope, pelúcias de capivaras e shows gratuitos: evento de Saint Patrick’s Day reúne multidão no centro de Porto Alegre

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Festa de rua em homenagem ao padroeiro da Irlanda busca estimular a ocupação da região central da Capital e valorizar a cultura urbana

Júlia Ozorio

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