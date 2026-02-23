Shopping de Porto Alegre ganhará prédio de 20 andares e nova cervejaria na "rua mais bonita do mundo"

Novas estruturas serão erguidas junto a acesso do Shopping Total na Gonçalo de Carvalho. Bruno Todeschini / Agencia RBS

De boca em boca, a Rua Gonçalo de Carvalho, em Porto Alegre, ficou conhecida como a "rua mais bonita do mundo". Poucos que visitam o corredor verde que forma a via ousam questionar esse título não oficial. De um lado, há moradores de pequenos prédios que desfrutam da sombra de tipuanas plantadas na década de 1930. Do outro, há um shopping center inaugurado há 23 anos nas instalações de uma antiga cervejaria.

Aprovado na prefeitura de Porto Alegre neste mês, um novo projeto imobiliário deve fazer parte desse cenário com a construção de uma torre residencial de 60 metros de altura, a maior da Gonçalo de Carvalho. A proposta é da construtora Melnick em parceria com o Shopping Total. Além de moradias, a obra inclui também a ampliação do centro comercial com uma nova área para uma cervejaria.

Desde a semana passada, quem caminha na rua "mais bonita do mundo" nota a presença de tapumes instalados em parte do estacionamento do Shopping Total. O espaço era usado como "cachorródromo" por moradores do entorno, que estão curiosos após o cercamento repentino.

— Agora estou passeando com minha cachorrinha aqui na calçada mesmo — comenta Carla Alcântara, 52 anos, vizinha do shopping.

O investimento previsto nas novas construções é de R$ 100 milhões. A obra da primeira fase, que contempla a estrutura da cervejaria, começa nas próximas semanas.

Torre de 20 andares

Uma torre de 20 andares — equivalente a 60 metros de altura — ocupará uma parte do estacionamento onde hoje também são praticadas aulas de motocicleta. A futura construção terá acesso pela Gonçalo de Carvalho, mas se estenderá até a Cristóvão Colombo. A área soma 8,8 mil metros quadrados.

— Teremos uma linha bacana, de altíssimo padrão, com muito paisagismo e uma bela fachada. Uma batida de quem entende dessa região. Queremos atingir famílias. Acreditamos muito no bairro, mas ele não recebia lançamentos há muitos anos — explica o gerente-geral de novos negócios na Melnick, João Paulo Maria.

Além dos 20 andares, o projeto aprovado para o prédio prevê quatro níveis de "subsolo" — que, segundo Maria, serão também destinados a apartamentos. De acordo com o executivo, não serão feitas escavações.

— Como o terreno fica em um declive, algumas unidades ficarão sob a estrutura construída inicialmente pela Gonçalo de Carvalho.

Imagem projeta como ficará acesso ao novo prédio. Melnick / Divulgação

O atual plano diretor prevê altura máxima de 12,3 metros para prédios novos construídos na Gonçalo de Carvalho. Para erguer mais do que isso, a Melnick teve aprovado na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) um Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) de 1º Grau.

Agora, a construtora busca a Certificação Sustentável Diamante na Smamus, nível mais alto do Programa de Certificação em Sustentabilidade Ambiental da prefeitura, destinado a edifícios que adotam práticas de construção sustentável. Entre elas: energia solar, reuso de água e materiais certificados. Prédios com este selo podem ter até 20% mais altura sobre a ampliação já permitida com a aprovação do EVU e descontos no IPTU.

Com obra prevista para começar em janeiro de 2027, o prédio terá 163 apartamentos. As unidades serão de 57 a 115 metros quadrados (dois e três dormitórios). O preço ainda não foi definido — porém, a construtora projeta arrecadar entre R$ 180 milhões a R$ 185 milhões com as vendas.

O empreendimento se chamará Tipuanas, nome dado em homenagem ao tipo de árvore que forma o túnel verde da Gonçalo de Carvalho.

Infraestrutura interna do novo prédio. Melnick / Divulgação

Obra não irá remover árvores, dizem empresas

As novidades no terreno do shopping causaram dúvidas a alguns moradores da Gonçalo de Carvalho, que temem mudanças na paisagem da rua. Procurados, Melnick, Total e prefeitura afirmam que nenhuma árvore será removida da Gonçalo de Carvalho ou do estacionamento do shopping.

As empresas responsáveis pelo empreendimento também dizem que entregarão contrapartidas na rua, como instalação de nova iluminação, sinalizações e mobiliários.

A Associação dos Moradores da Gonçalo de Carvalho (Amogonçalo) diz que não foi procurada durante o desenvolvimento do projeto.

— A rua é estreita. Quem mora ali busca tranquilidade. Esse novo fluxo de carros trará um transtorno incrível. Não fomos consultados. De repente, apareceram os tapumes — diz Ana Lucia Vellinho, 73 anos, que vive há quase três décadas na rua e também é vice-presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan).

Ampliação do shopping

Um plantão de vendas da Melnick ficará junto ao espaço da cervejaria, que passará dos 300 metros quadrados. A nova estrutura fará parte de uma ampliação do shopping, que foi inaugurado em 2003 usando as instalações da antiga fábrica da Cervejaria Brahma.

— Era um desejo de muito tempo termos uma cervejaria, porque temos um histórico emblemático vinculados à cervejaria. Será um produto de família. Tivemos aqui no passado cervejeiros muito exitosos — diz o superintendente do Shopping Total, Eduardo Oltramari.

A inauguração da nova cervejaria está prevista para acontecer até junho, a tempo da Copa do Mundo. Apesar de fazer parte do Total, o espaço não terá ligação direta com os corredores internos do shopping, a exemplo de uma passarela que liga a loja da Pompeia com um prédio no lado de fora.