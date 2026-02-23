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Shopping de Porto Alegre ganhará prédio de 20 andares e nova cervejaria na "rua mais bonita do mundo"

Projeto de R$ 100 milhões prevê construção de torre de 60 metros de altura com 163 apartamentos. Obra não irá remover árvores, segundo construtora

Guilherme Gonçalves

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