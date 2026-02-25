Quarta-feira começa com nevoeiro em Porto Alegre e afeta operações no aeroporto Salgado Filho

As primeiras horas desta quarta-feira (25) foram marcadas por nevoeiro em Porto Alegre. O Aeroporto Internacional Salgado Filho teve pelo menos um voo atrasado no fim da madrugada. Com destino a Guarulhos, em São Paulo, o avião com saída prevista para as 4h30min só decolou perto das 5h30min. No início da manhã, a operação já começava a ser normalizada.
A Climatempo Meteorologia explica que o Rio Grande do Sul está sob efeito de uma frente fria que atua sobre toda a Região Sul. A circulação associada ao sistema mantém a atmosfera instável, principalmente na metade norte e leste do Estado.
Por isso, o dia começou com céu encoberto em grande parte do território gaúcho, especialmente na região metropolitana de Porto Alegre, nos vales, no Litoral Norte, na Costa Doce e em parte do Centro-Leste.
Ao longo do dia, há risco de chuva, com possibilidade de trovoadas isoladas e rajadas de vento ocasionais, principalmente no Noroeste, nas Missões, nos vales, na Região Metropolitana, no Litoral Norte e parte do norte do Estado.
Os acumulados devem ficar, em média, entre 10 e 40 milímetros. As máximas previstas são de 28°C a 32°C no Oeste, no Noroeste e nas Missões. Na Região Metropolitana e nos vales, a temperatura mais alta varia entre 26°C e 29°C. No Sul e na Campanha, os termômetros oscilam entre 24°C e 28°C. Na Serra, entre 20°C e 24°C, com sensação térmica agradável.