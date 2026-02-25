Quarta-feira começa com nevoeiro em Porto Alegre e afeta operações no aeroporto Salgado Filho

Operação já começava a ser normalizada no aeroporto Salgado Filho, na Capital no início da manhã. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

As primeiras horas desta quarta-feira (25) foram marcadas por nevoeiro em Porto Alegre. O Aeroporto Internacional Salgado Filho teve pelo menos um voo atrasado no fim da madrugada. Com destino a Guarulhos, em São Paulo, o avião com saída prevista para as 4h30min só decolou perto das 5h30min. No início da manhã, a operação já começava a ser normalizada.

A Climatempo Meteorologia explica que o Rio Grande do Sul está sob efeito de uma frente fria que atua sobre toda a Região Sul. A circulação associada ao sistema mantém a atmosfera instável, principalmente na metade norte e leste do Estado.

Por isso, o dia começou com céu encoberto em grande parte do território gaúcho, especialmente na região metropolitana de Porto Alegre, nos vales, no Litoral Norte, na Costa Doce e em parte do Centro-Leste.

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Nevoeiro causou o atraso de um voo com destino a São Paulo. Alberi Neto / Grupo RBS

Ao longo do dia, há risco de chuva, com possibilidade de trovoadas isoladas e rajadas de vento ocasionais, principalmente no Noroeste, nas Missões, nos vales, na Região Metropolitana, no Litoral Norte e parte do norte do Estado.