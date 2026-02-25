Porto Alegre

Céu encoberto
Notícia

Quarta-feira começa com nevoeiro em Porto Alegre e afeta operações no aeroporto Salgado Filho

Pelo menos um voo precisou ser atrasado no fim da madrugada

Alberi Neto

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Kassiane Michel

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