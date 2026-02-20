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Prevista para 2023, obra do Quadrilátero Central chega ao fim na próxima semana: "Faltam apenas acabamentos"

Secretaria de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre prevê para quarta-feira, no máximo, conclusão dos trabalhos iniciados em 2022

Marcelo Gonzatto

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