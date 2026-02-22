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"Prefiro a água do Guaíba do que a do mar": as razões de quem curte as praias de Porto Alegre no verão

Mais recente relatório da prefeitura apontou condições próprias para banho em seis pontos analisados em Belém Novo e no Lami

Marcelo Gonzatto

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