"Prefiro a água do Guaíba do que a do mar": as razões de quem curte as praias de Porto Alegre no verão

Nelci e Valdir na praia do Lami, zona sul da Capital. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A dona de casa Nelci Dalpiaz, 61 anos, aproveita a sombra na praia quando vê o guarda-sol ser levado pelo vento. O marido, Valdir Mathias, 75 anos, cava um buraco um pouco mais fundo na areia bege-escuro para o utensílio não sair voando novamente. A cena é típica do litoral gaúcho, mas ocorre a mais de cem quilômetros do Oceano Atlântico, em plena Porto Alegre.

Assim como Nelci e Valdir, muitos moradores da Capital aproveitaram o sol e o calor deste último domingo de fevereiro (22) para curtir um dos seis pontos indicados pela prefeitura como próprios para banho nos bairros Lami e Belém Novo. Os frequentadores enumeram razões como praticidade, localização e menor custo para veranear na metrópole em vez de tomar a freeway rumo a algum balneário litorâneo — mas também há quem prefira a água doce, plácida e marrom-clara do Guaíba do que as ondas salgadas do mar.

Valdir conhece os recantos do Lami desde jovem, mas somente neste final de semana resolveu apresentá-los a Nelci. Ela lamentou a falta de uma melhor infraestrutura, mas gostou do ambiente marcado pelo encontro do Guaíba com morros verdejantes ao longe.

— A água parece estar bem limpa. Só a areia que poderia ser um pouco mais branquinha — brincou Nelci, mais acostumada à beira-mar de Capão da Canoa ou Balneário Pinhal.

Há quem frequente a orla porto-alegrense desde a infância — e não se mostre disposto a trocá-la por qualquer outra. Morador da Restinga, Paulo César Mendes da Cruz, 44 anos, comparece ao Belém Novo desde que tinha 12 anos. Durante o verão, pelo menos uma vez por mês, enche o carro com churrasqueira, bola, bolsa térmica e desembarca com a mulher, Gisele Salvador da Silva, 39 anos, e os filhos Pedro e Isabela, de 15 e seis anos, na Praça José Comunal.

Cruz e a esposa, Gisele, com a filha Isabela no centro. Mateus Bruxel / Agencia RBS

— Prefiro muito mais a água doce daqui do que a do mar. No Litoral, tu dá um mergulho e sai com a boca cheia de sal. Aqui a água também é menos fria — argumenta Cruz.

A proximidade e os custos mais baixos para passar um dia inteiro na praia são outras razões de quem prefere veranear na Capital — somente a ida e a volta de carro até um balneário marítimo mais próximo, como Cidreira, saem por algo próximo a R$ 100, considerando um consumo médio de 15 quilômetros por litro.

Lami e Belém Novo contam com guarita de guarda-vidas, banheiros químicos e alguns comércios próximos. O Lami, porém, ainda guarda as marcas da enchente de 2024, com algumas casas próximas da orla danificadas ou destruídas. Está em andamento a construção de um calçadão pavimentado, com bancos e churrasqueiras.

O jeito urbano de veranear tem algumas peculiaridades. Grande parte de quem se desloca à orla leva os apetrechos para fazer churrasco, e por vezes nem chega perto do Guaíba. Os guarda-sóis, embora presentes, são bem mais raros em comparação à beira-mar.

A maioria dos frequentadores da costa doce da Capital prefere se sentar à sombra de uma árvore em vez de ter de cravar uma haste no chão. Mas também há muitas similaridades: alguns dos perfis típicos do Litoral são encontrados nas águas internas, como os pescadores e os detectores de metal.

O hidráulico Volmar Mendes Dutra, 33 anos, aproveitou o domingo para conhecer a prainha do Leblon, em Belém Novo, próximo às ruínas de um antigo restaurante. Com a vara de pescar em mãos, a intervalos regulares puxava um peixinho de dentro d'água para alegria de sua filha, Sofia, 11 anos.

— Aqui pego só lambarizinho. A gente olha e devolve para a água. É só para se distrair mesmo — conta Dutra, que costuma frequentar praias catarinenses, mas afirmou que pretende voltar ao Leblon gaúcho.

Já o fotógrafo Floriano Júnior se dirigiu ao Lami paramentado com camisa comprida, chapéu e detector de metais para arriscar a sorte vasculhando a areia grossa da praia. Com o equipamento, por hobby, busca localizar objetos metálicos eventualmente perdidos. Quase sempre, encontra lacres de latas, tampas de garrafas e moedas.

— Já achei por aqui uma moeda da época do Império, com o rosto de D. Pedro II. Não tem grande valor porque é de cobre. As de prata valem bem mais — conta o fotógrafo, enquanto gira o equipamento de um lado a outro à espera do próximo achado.

Pontos próprios para banho

Locais com boas condições de balneabilidade, conforme relatório divulgado pela prefeitura em 20 de fevereiro

Belém Novo

• Praça José Comunal, em frente à garagem da empresa de ônibus

• Praia do Leblon, na avenida Beira Rio, em frente à rua Antônio da Silva Só

• Praia do Veludo, na avenida Pinheiro Machado, em frente à praça

Lami

• Acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, nas imediações da segunda guarita de salva-vidas

• Acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à primeira guarita de salva-vidas