Porto Alegre

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Preço do aluguel sobe 18,4% em Porto Alegre em um ano; veja bairros com o metro quadrado mais caro

Levantamento realizado pela Loft indica um mercado imobiliário "aquecido e resiliente" na Capital

Bruna Oliveira

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