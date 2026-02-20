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Nova lei obriga pet shops a gravarem banhos e tosas em Porto Alegre; veja regras e punição

Após período de adaptação de três meses, legislação impacta todas as empresas que prestam esses serviços em cães e gatos na Capital

Gabriel Jacobsen

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