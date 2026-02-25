Porto Alegre

16 andares
Notícia

Marcado leilão de prédio da prefeitura no Centro Histórico; lances partem de R$ 12,4 milhões

Imóvel utilizado pela Secretaria Municipal de Educação segue parcialmente ocupado para evitar invasões

Guilherme Gonçalves

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