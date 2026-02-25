Marcado leilão de prédio da prefeitura no Centro Histórico; lances partem de R$ 12,4 milhões

Edifício fica nos números 680 e 686 da Rua dos Andradas. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Está marcada a data do leilão do antigo edifício da Secretaria Municipal de Educação (Smed) que pertence à prefeitura de Porto Alegre. A estrutura de 16 andares fica nos números 680 e 686 da Rua dos Andradas, no Centro Histórico.

O certame ocorrerá no dia 13 de março, às 9h. Os lances partem de R$ 12,4 milhões, valor de avaliação levantado pela Secretaria Municipal de Patrimônio (Smap). O edital e seus anexos foram publicados no Diário Oficial da prefeitura de Porto Alegre (Dopa) e no portal onde ocorrerá a disputa.

Vencerá o leilão quem der o maior lance, que poderá ser pago em até 12 vezes. Interessados já procuraram o diretor de Patrimônio de Porto Alegre, Tomás Holmer, em busca de informações.

— Seguimos na estratégia de gestão patrimonial focada na alienação (venda, leilão ou permuta) de bens ociosos, subutilizados ou em desuso, com o objetivo de reduzir custos de manutenção da máquina pública — diz Holmer.

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Recentemente, os servidores da Secretaria Municipal da Educação que atuavam no prédio foram transferidos para um edifício na Rua Riachuelo, também no Centro Histórico. A estrutura pertence ao curso de idiomas Cultural, que está alugando o edifício para a prefeitura.

— O antigo prédio está em boas condições, mas precisa de alguns reparos. A Smed fez um orçamento para reformar, mas desistiu. Não tinha tempo para esperar a reforma e seguir trabalhando — acrescenta o diretor da Smap.

Localização privilegiada

O edifício que irá à leilão na Andradas fica em uma área valorizada do Centro Histórico. Na quadra em que está localizado, há forte presença de restaurantes. Também há oferta de serviços, atividades culturais e supermercado.

O edifício tem área construída de aproximadamente 6,8 mil metros quadrados, sendo que cada laje passa dos 550 metros quadrados. Nos andares mais altos, se tem vista para o Guaíba.

Quem for comprá-lo, poderá adaptar os escritórios para apartamentos, à exemplo do que acontece em outros edifícios no bairro. Há, inclusive, incentivos da prefeitura para que isso seja feito.

O térreo do prédio foi atingido pela enchente de maio de 2024, mas passou por reforma para recuperação. Servidores da Smed inclusive seguem atuando no espaço. Motivo: evitar invasões.

— Seguiremos atendendo parcialmente ali para o prédio não ficar vazio. Teve um outro prédio para o qual anunciamos leilão na Andradas que logo em seguida foi invadido. Os portões estavam soldados, mas escalaram e entraram pela janela do segundo andar — diz o diretor de Patrimônio de Porto Alegre.

Venda do prédio vai bancar moradias sociais

O valor da venda do edifício na Andradas entrará no Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, e será usado para bancar a construção de um loteamento com mais de 250 moradias sociais no bairro Humaitá.

Em dezembro de 2025, a Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou o uso de R$ 12,4 milhões da venda do antigo prédio para financiar os residenciais Barcelona 1 e 2, no bairro Humaitá. O projeto prevê 254 apartamentos, com obras previstas ainda para 2026, coordenadas pelo Departamento Municipal de Habitação (Demhab).

— Ver o projeto Barcelona avançar é a coroação de um grande trabalho. Nós, enquanto prefeitura, vamos seguir lutando para que o Residencial Barcelona saia do papel e se torne uma realidade — destaca o diretor-geral do Demhab, André Machado.

Os projetos estão em fase final de aprovação na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), e a execução técnica é de responsabilidade da TR Engenharia, contratada também com recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.

A iniciativa atende famílias organizadas desde os anos 2000 na Associação de Moradores de Aluguel e Favor Barcelona, que não foram contempladas em programas habitacionais anteriores.

"Refrofit" virou moda no Centro

A moda de reformar prédios comerciais (com escritórios) e transformá-los em moradias chegou no Centro Histórico — a exemplo do que acontece há anos em cidades europeias e da América Latina. Os incorporadores chamam isso de "retrofit": jargão do setor imobiliário para reforma de edifícios.

Um dos que mais aposta nestas reformas no Centro Histórico é o empresário Kleber Sobrinho. Ele já finalizou a revitalização do prédio Cais Rooftop, conhecido ter sido o abrigo de criminosos que cavaram túnel para assaltar bancos. Outro projeto de reforma já está sendo tocado por ele no edifício ao lado.

Cais Rooftop foi o primeiro edifício a ser reformado sob novo regramento para o Centro Histórico. Cais Rooftop / Divulgação

Ainda há outros exemplos no bairro. Recentemente, Zero Hora noticiou que o antigo edifício que já foi do Hotel La Porta e da Vasp será transformado em um coliving. A estrutura de 1928 na Rua dos Andradas estava desocupada desde antes da pandemia, quando uma faculdade deixou o endereço.

Na Rua Sete de Setembro, um grupo de Santa Catarina vai reformar o antigo Hotel Nacional, fechado há décadas após um incêndio. A estrutura ganhará studios e apartamentos de até dois quartos.

Na mesma rua, a Belmondo, do empresário Bruno Zaffari, comprou um edifício inteiro junto à Praça da Alfândega para reformá-lo. A ideia, contudo, é mantê-lo como prédio comercial.