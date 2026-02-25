Marcado leilão de prédio da prefeitura no Centro Histórico; lances partem de R$ 12,4 milhões

Está marcada a data do leilão do antigo edifício da Secretaria Municipal de Educação (Smed) que pertence à prefeitura de Porto Alegre. A estrutura de 16 andares fica nos números 680 e 686 da Rua dos Andradas, no Centro Histórico.
O certame ocorrerá no dia 13 de março, às 9h. Os lances partem de R$ 12,4 milhões, valor de avaliação levantado pela Secretaria Municipal de Patrimônio (Smap). O edital e seus anexos foram publicados no Diário Oficial da prefeitura de Porto Alegre (Dopa) e no portal onde ocorrerá a disputa.
Vencerá o leilão quem der o maior lance, que poderá ser pago em até 12 vezes. Interessados já procuraram o diretor de Patrimônio de Porto Alegre, Tomás Holmer, em busca de informações.
— Seguimos na estratégia de gestão patrimonial focada na alienação (venda, leilão ou permuta) de bens ociosos, subutilizados ou em desuso, com o objetivo de reduzir custos de manutenção da máquina pública — diz Holmer.
Recentemente, os servidores da Secretaria Municipal da Educação que atuavam no prédio foram transferidos para um edifício na Rua Riachuelo, também no Centro Histórico. A estrutura pertence ao curso de idiomas Cultural, que está alugando o edifício para a prefeitura.
— O antigo prédio está em boas condições, mas precisa de alguns reparos. A Smed fez um orçamento para reformar, mas desistiu. Não tinha tempo para esperar a reforma e seguir trabalhando — acrescenta o diretor da Smap.
Localização privilegiada
O edifício que irá à leilão na Andradas fica em uma área valorizada do Centro Histórico. Na quadra em que está localizado, há forte presença de restaurantes. Também há oferta de serviços, atividades culturais e supermercado.
O edifício tem área construída de aproximadamente 6,8 mil metros quadrados, sendo que cada laje passa dos 550 metros quadrados. Nos andares mais altos, se tem vista para o Guaíba.
Quem for comprá-lo, poderá adaptar os escritórios para apartamentos, à exemplo do que acontece em outros edifícios no bairro. Há, inclusive, incentivos da prefeitura para que isso seja feito.
O térreo do prédio foi atingido pela enchente de maio de 2024, mas passou por reforma para recuperação. Servidores da Smed inclusive seguem atuando no espaço. Motivo: evitar invasões.
— Seguiremos atendendo parcialmente ali para o prédio não ficar vazio. Teve um outro prédio para o qual anunciamos leilão na Andradas que logo em seguida foi invadido. Os portões estavam soldados, mas escalaram e entraram pela janela do segundo andar — diz o diretor de Patrimônio de Porto Alegre.
Venda do prédio vai bancar moradias sociais
O valor da venda do edifício na Andradas entrará no Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, e será usado para bancar a construção de um loteamento com mais de 250 moradias sociais no bairro Humaitá.
Em dezembro de 2025, a Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou o uso de R$ 12,4 milhões da venda do antigo prédio para financiar os residenciais Barcelona 1 e 2, no bairro Humaitá. O projeto prevê 254 apartamentos, com obras previstas ainda para 2026, coordenadas pelo Departamento Municipal de Habitação (Demhab).
— Ver o projeto Barcelona avançar é a coroação de um grande trabalho. Nós, enquanto prefeitura, vamos seguir lutando para que o Residencial Barcelona saia do papel e se torne uma realidade — destaca o diretor-geral do Demhab, André Machado.
Os projetos estão em fase final de aprovação na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), e a execução técnica é de responsabilidade da TR Engenharia, contratada também com recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.
A iniciativa atende famílias organizadas desde os anos 2000 na Associação de Moradores de Aluguel e Favor Barcelona, que não foram contempladas em programas habitacionais anteriores.
"Refrofit" virou moda no Centro
A moda de reformar prédios comerciais (com escritórios) e transformá-los em moradias chegou no Centro Histórico — a exemplo do que acontece há anos em cidades europeias e da América Latina. Os incorporadores chamam isso de "retrofit": jargão do setor imobiliário para reforma de edifícios.
Um dos que mais aposta nestas reformas no Centro Histórico é o empresário Kleber Sobrinho. Ele já finalizou a revitalização do prédio Cais Rooftop, conhecido ter sido o abrigo de criminosos que cavaram túnel para assaltar bancos. Outro projeto de reforma já está sendo tocado por ele no edifício ao lado.
Ainda há outros exemplos no bairro. Recentemente, Zero Hora noticiou que o antigo edifício que já foi do Hotel La Porta e da Vasp será transformado em um coliving. A estrutura de 1928 na Rua dos Andradas estava desocupada desde antes da pandemia, quando uma faculdade deixou o endereço.
Na Rua Sete de Setembro, um grupo de Santa Catarina vai reformar o antigo Hotel Nacional, fechado há décadas após um incêndio. A estrutura ganhará studios e apartamentos de até dois quartos.
Na mesma rua, a Belmondo, do empresário Bruno Zaffari, comprou um edifício inteiro junto à Praça da Alfândega para reformá-lo. A ideia, contudo, é mantê-lo como prédio comercial.
Em frente à Praça Otávio Rocha, o antigo hotel Plazinha levou anos para ser transformado em moradia, mas foi entregue em 2023 aos moradores. A mesma incorporadora assumiu a obra de revitalização do Hotel Everest, porém os trabalhos não foram iniciados. Um outro projeto está sendo desenhado para o espaço.