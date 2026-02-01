Porto Alegre

Contra maus-tratos 
Notícia

Manifestantes ocupam o Parque da Redenção e pedem justiça pela morte do cão Orelha

Ato também foi realizado em outras cidades, como São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba

Sofia Lungui

