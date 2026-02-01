Manifestantes ocupam o Parque da Redenção e pedem justiça pela morte do cão Orelha

Ler resumo

Manifestantes ocuparam o parque da Redenção para pedir justiça pela morte do cão Orelha. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Centenas de pessoas se reuniram neste domingo (1º) no Parque da Redenção, em Porto Alegre, para pedir justiça aos animais. O protesto foi motivado pela morte do cão comunitário Orelha, na Praia Brava, no litoral de Santa Catarina. O caso gerou comoção nacional e ao menos outras seis capitais registraram atos: São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba.

O ato em Porto Alegre partiu da Avenida José Bonifácio às 10h30min. A manifestação seguiu até as proximidades do Auditório Araújo Vianna e terminou em frente ao Monumento ao Expedicionário. Cerca de 500 pessoas participaram, conforme a Brigada Militar.

Participantes levaram seus animais de estimação para a caminhada, além de carregarem cartazes pedindo justiça e o fim da violência contra animais, bem como imagens do cachorro Orelha. “Justiça por Orelha”, “não são crianças, são assassinos”, e “não à violência animal” foram algumas das palavras de ordem entoadas pelos protestantes.

— A gente tem que aproveitar o calor do momento, já que tantas pessoas estão indignadas e estão indo às ruas, e realmente exigir que isso pare, fazer algo efetivo. Temos que tentar garantir uma mudança drástica nas leis de proteção animal, que a gente consiga transformar maus-tratos em crime hediondo — argumentou uma das participantes, Mariana Machado dos Santos, 34 anos.

Os manifestantes destacaram o papel do Orelha como símbolo da luta contra maus-tratos. Uma das pessoas que mobilizou o evento, organizado pela sociedade civil, foi a educadora física Paula Schulze.

— Eu comecei avisando uma amiga e todas as protetoras. As protetoras começaram a avisar todas as veterinárias, e as veterinárias também convidaram voluntários. Assim, fizemos um grupo gigante. Nossa manifestação foi uma das maiores do Brasil — afirmou a organizadora.

Renata Zanardi e Luisa Sigaran, do Abrigo do Gasômetro, também participaram da organização da atividade. Lia Rocha, ativista da causa animal, faz parte da ONG Patas do Bem LNI, que atua no bairro Hípica, e marcou presença no evento.

— Hoje nós temos em torno de 30 resgatados, e vemos a dificuldade para mantê-los. É muito triste ver uma coisa dessas, partindo de pessoas com dinheiro, que deveriam usar esse dinheiro para apoiar a causa animal. É muita crueldade. Tenho esperança de que seja feita alguma punição e que eles paguem de alguma forma pelas atrocidades que fizeram — disse Lia.

Conforme os participantes, o caso de Orelha evidencia a falta de políticas públicas consistentes para a proteção animal e a fragilidade da legislação. Para a advogada Faride Costa Pereira, enquanto não houver fiscalização e aplicação rigorosa das leis, a violência continuará sendo rotina:

— É importante dizer que existe um direito animal no Brasil, e, no geral, as pessoas não têm conhecimento. E esse direito, ainda que incipiente, pois começou há poucos anos, já consolidou uma belíssima jurisprudência, que entende que animal não é meio ambiente. O Orelha não é pedra, não é planta, é um sujeito de direito.

Mobilizações em todo o país

A causa gerou comoção nacional. Manifestantes também ocuparam a Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo, em um protesto por justiça pelo cão Orelha. O caso ganhou ampla repercussão nas redes sociais, reacendeu o debate sobre maus-tratos a animais e a responsabilização de menores envolvidos em atos de violência.

O ato em São Paulo ocorreu em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp). Manifestantes levaram seus animais de estimação para a rua e também pediram pela redução da maioridade penal. Outras capitais do Brasil, como Florianópolis, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília também registraram manifestações.

Entenda o caso

Orelha tinha 10 anos e era um cão comunitário que vivia na região da Praia Brava, na capital catarinense. Ele circulava livremente pelo bairro e dividia o espaço com outros cães comunitários, que contavam com casinhas improvisadas e atenção de quem vive ou trabalha na região.

Neste mês, ele foi encontrado machucado, agonizando, e morreu durante um atendimento veterinário que buscava reverter o quadro clínico provocado pelas agressões. A morte de Orelha gerou forte mobilização nacional e repercutiu nas redes sociais.

Investigação

A Polícia Civil soube do caso no dia 16 de janeiro. As investigações identificaram ao menos quatro adolescentes suspeitos de ter agredido o animal. O caso levou à abertura de dois inquéritos: um para investigar a morte do animal e outro pelo crime de coação.

Na última segunda-feira (26), a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos, mas ninguém foi detido.