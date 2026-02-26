"Mais resiliente": com bares e banheiros reabertos, obra de recuperação do trecho 3 da orla do Guaíba é finalizada

Após mais de um ano, o trecho 3 da orla do Guaíba, voltado a esportes e lazer, teve sua obra de revitalização finalizada. Os trabalhos foram necessários para recuperar estragos causados pela enchente de maio de 2024, que destruiu mobiliários, quadras esportivas e os espaços dos bares e banheiros.

Segundo a prefeitura, o investimento na obra foi R$ 6,4 milhões. Os recursos vieram de contrapartidas por empreendimentos da incorporadora Cyrela Golsztein, incluindo um prédio sendo construído bastante próximo da Orla.

De acordo com o secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, entre as intervenções feitas desde novembro de 2024 estão:

Reforma dos espaços de bares e banheiros

Plantio de 555 mudas para qualificar arborização

para qualificar arborização Instalação de novos bancos e lixeiras

Instalação de chuveiros nos banheiros

nos banheiros Melhorias nas quadras

Climatização da sala de segurança

Criação de novos passeios

Reparos no trecho 3 da Orla começaram em novembro de 2024. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Ao longo de 2025, frequentadores e comerciantes da Orla queixaram-se da demora para o fim das obras. Em especial, pediam pela reabertura dos sanitários — durante o período, foram disponibilizados banheiros químicos.

— Depois da enchente, grande parte do território foi afetada: uma delas, a Orla, que fica fora do sistema de proteção. A partir de quando começamos a recuperar equipamentos públicos, escolas e unidades básicas de saúde foram a prioridade. As orlas vieram depois, quando tivemos oportunidade de recursos. Além dos trechos 1 e 3, começamos Ipanema, onde faremos a entrega em março — adianta o secretário Germano Bremm.

Leia Mais Cultura gaúcha a bordo: Cisne Branco oferecerá experiência tradicionalista

Apesar do período em que espaços do trecho 3 estiveram fechados, os prazos de entrega estipulados pela prefeitura foram cumpridos.

— Não é uma nova obra de orla. Não traz aquele impacto visual, mas volta sendo uma orla mais resiliente. Foi usado um recurso significativo, pois o espaço foi destruído. O custo de uma orla nova passa dos R$ 60 milhões. Ali fizemos uma recuperação com bem menos investimento, mas que foi eficaz — completa Bremm.

Os serviços foram executados pela empresa Ducatti Engenharia. A entrega oficial do espaço acontece em evento na tarde desta quinta-feira (26), com a presença do prefeito Sebastião Melo.

Bares mais "resilientes"

Enquanto os espaços dos bares estiveram em reformas, os estabelecimentos Espartano e Sunset da Orla operaram em contêineres instalados na parte superior do passeio do trecho 3. Em dezembro, a prefeitura entregou os pontos para que os empresários fizessem suas obras de adaptação.

Até agora, apenas o Espartano abriu a sua unidade, que fica próxima da pista de skate. Depois que o Sunset reinaugurar suas duas operações — ambas próximas das quadras de futebol e de tênis —, os contêineres na parte de cima serão removidos pela prefeitura.

Segundo Bremm, as estruturas dos bares e dos banheiros estão agora "mais resilientes" em caso de novas cheias. O secretário explica que a estrutura elétrica foi posicionada em partes mais altas das lojas, portas de vidro agora são removíveis, balcões foram construídos em concreto e as novas esquadrias são de material mais resistente.

Obras seguem no trecho 1

Agora é a vez do trecho 1. Revitalizado em 2018, o espaço entre a Usina do Gasômetro e a Rótula das Cuias também foi fortemente atingido na enchente. Desde maio do ano passado, a área de 1,3 quilômetro também passa por obras para recuperar estragos.

Segundo a prefeitura, serão necessários R$ 12 milhões para recuperar o trecho — metade vindo também da incorporadora Cyrela Goldsztein. Quando Zero Hora esteve no local, na manhã desta quinta-feira, viu grama alta em diferentes pontos e canteiros de obra, mas sem trabalhadores realizando serviços.

Grama alta toma conta do trecho 1 da Orla. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Com previsão de entrega total no final de 2026, os trabalhos estão sendo executados em três etapas:

Etapa 1 - posto da Guarda e espaço de ambulantes:

Esta etapa abrange a reforma das duas áreas utilizadas por ambulantes que vendiam bebidas e alimentos. Também serão realizadas a demolição dos bares, vestiários e lojas e a construção de novo espaço para a Guarda Civil Metropolitana. A previsão é de que isso fique pronto até maio.

Na primeira etapa da obra no trecho 1, espaços de bares começaram a ter estruturas demolidas. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Etapa 2 - bares e banheiros:

A segunda fase engloba a reconstrução dos espaços dos bares e dos banheiros. As paredes internas receberão blocos de concreto mais resistentes aos impactos da água em comparação com a alvenaria convencional, novos revestimentos no piso e teto, além de melhorias nas esquadrias, instalações elétricas e climatização.

A previsão da prefeitura é de entregar os banheiros e os espaços dos bares para os permissionários em dezembro.

Edemir Simonetti, dono do 360 Poa Gastrobar, aguarda para poder reabrir outro negócio que tinha na Orla, o Baruno:

— O ideal era recebermos ali por setembro, para dar tempo de trazer nossa obra e estarmos abertos no verão, quando tem bom movimento. A orla fechada nos prejudica muito. Nunca é bom estar sozinho. As pessoas vão onde há opção — diz o empresário.

Simonetti, que é diretor do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre (Sindha), também faz um apelo para que a prefeitura reabra a Usina do Gasômetro com a realização de eventos para movimentar a Orla enquanto a empresa que vai administrar o espaço não é escolhida.

Recentemente, a loja de conveniências Alegrow fechou a operação que tinha no trecho 1 da Orla alegando baixo fluxo de clientes no local.

Etapa 3 - proteção e paisagismo:

Por fim, a terceira fase prevê a construção de estruturas para reforçar a proteção contra enchentes, como gaiolas metálicas preenchidas com pedras nas áreas de deques de madeira. Taludes também serão recuperados e reforçados.

Deques de madeira e metálicos também passarão por processo completo de reforma, com limpeza, substituição de peças danificadas, tratamento e pintura. Postes de iluminação ao longo do trecho também passarão por reparos.

A prefeitura ainda prevê corrigir erosões que surgiram junto aos deques ainda antes da enchente do ano passado.

Na terceira etapa, serão corrigidas erosões que surgiram junto aos deques de madeira. Jonathan Heckler / Agencia RBS