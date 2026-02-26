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"Mais resiliente": com bares e banheiros reabertos, obra de recuperação do trecho 3 da orla do Guaíba é finalizada

Investimento para reparar estragos da enchente de 2024 passou dos R$ 6 milhões. Aporte veio de uma construtora, em contrapartida por um empreendimento

Guilherme Gonçalves

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