"É bom para os dois lados": com nova lei, pet shops de Porto Alegre se preparam para gravar banhos e tosas 

Quem descumprir regra está sujeito a multa. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Começa a valer neste domingo (22) nova lei que obriga pet shops a gravarem e armazenarem os vídeos dos banhos e tosas em gatos e cachorros realizados em estabelecimentos do tipo em Porto Alegre.

A nova regra passa a valer integralmente neste final de semana, após período de adaptação de três meses — contado desde que a lei foi publicada, no fim de novembro de 2025.

Quem descumprir a norma poderá ser punido com multa de mil Unidades Financeiras Municipais — o que corresponde a R$ 6 mil. Conforme a prefeitura de Porto Alegre, a fiscalização ocorrerá sob demanda, ou seja, caso haja denúncia de clientes.

De cinco estabelecimento consultados pela reportagem na manhã deste sábado (21), todos já estavam com câmeras instaladas.

Funcionário da Mascotti Pet Shop, localizada no bairro Menino Deus, Arthur Monteiro afirma que a medida já era adotada antes mesmo de a lei ser aprovada. Na avaliação dele, a gravação beneficia tanto as pet shops quanto os tutores de animais.

— Desde quando a gente abriu já iniciamos com as câmeras, porque a gente já sabia que uma hora ou outra uma lei determinaria isso. É uma questão de segurança, para o estabelecimento se resguardar e para o cliente saber que o animal está seguro (durante banho e tosa). É segurança para os dois lados — pontua Monteiro.

A Pet Repete, localizada no bairro São João, também já tinha câmeras instaladas. Ive Giordano, uma das sócias do local, afirma que pretende investir em mais equipamentos para atender a demanda de forma mais efetiva.

— Não temos o que esconder, a lei vai ajudar os locais que fazem o trabalho da forma correta. Nós já possuímos câmeras desde antes da lei, mas vamos investir na instalação de mais 16 equipamentos, que custarão mais de R$ 3 mil — finaliza a empresária.

Nota da prefeitura de Porto Alegre sobre a lei:

"A prefeitura apoia iniciativas que fortaleçam a proteção dos animais e o combate aos maus-tratos. Em relação ao cumprimento da lei, após o prazo de três meses de adaptação, contado a partir de 24 de novembro de 2025 — data de publicação —, os estabelecimentos sem adequação podem ser vistoriados pela Fiscalização Municipal e as denúncias dos cidadãos serão recebidas pelo canal 156. A instalação dos equipamentos é de responsabilidade dos estabelecimentos."

Veja abaixo a íntegra do texto da lei:

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.053, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025.

Inclui art. 5º.-C na Lei Complementar nº 694 , de 21 de maio de 2012 - que consolida a legislação sobre criação, comércio, exibição, circulação e políticas de proteção de animais no Município de Porto Alegre e revoga legislação sobre o tema, determinando que os estabelecimentos comerciais que prestam serviços de banho e tosa em cães e gatos domésticos deverão filmar e armazenar as gravações desses serviços.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.

Faço saber, no uso das atribuições que me obrigam os §§ 3º e 7º do art. 77 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a Lei Complementar nº 1.053, de 05 de novembro de 2025, como segue:

Art. 1º Fica incluído art. 5º.-C na Lei Complementar nº 694 , de 21 de maio de 2012, conforme segue:

"Art. 5º - C Os estabelecimentos comerciais que prestam os serviços de banho e tosa em cães e gatos domésticos deverão filmar e armazenar as gravações desses serviços.

§ 1º Os tutores dos animais terão direito de acesso às imagens relativas ao atendimento de seu animal.

§ 2º As gravações deverão ser adequadamente armazenadas por 7 (sete) dias, contados da data de retirada do animal.

§ 3º O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará o estabelecimento infrator à multa no valor de 1.000 (mil) Unidades Financeiras Municipais (UFMs)."

Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 3 (três) meses, contados da data de publicação desta Lei Complementar, para a adequação dos estabelecimentos comerciais que prestam serviços de banho e tosa em cães e gatos domésticos ao disposto no art. 5º.-C da Lei Complementar nº 694 , de 2012.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 06 DE NOVEMBRO DE 2025.