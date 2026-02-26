Consórcio vence leilão para operar terminal portuário em Porto Alegre por 10 anos

Consórcio vencedor não teve concorrentes no leilão. Eduardo Oliveira / Ministério de Portos e Aeroportos

O Consórcio Portos Sul venceu nesta quinta-feira (26) o leilão do terminal portuário POA26, localizado em Porto Alegre. O certame foi realizado nesta tarde, na B3, em São Paulo, pelo Ministério de Portos e Aeroportos e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

O consórcio não teve concorrentes pelo arrendamento do terminal na capital gaúcha e venceu o leilão com proposta de outorga de R$ 10 mil. A outorga é o valor pago pela vencedora ao governo federal pelo direito de explorar a infraestrutura pública pelo período do contrato.

— O POA26 é uma área histórica dentro do porto de Porto Alegre, e a partir de agora faz parte da nossa história também. Sabemos de todos os desafios que estão por vir, mas combateremos junto com a autoridade portuária, que nos dá grande garantia de ter escolhido este desafio e ir adiante — afirmou o diretor do consórcio, João Ricardo de Andrade Chaves.

O terminal POA26 se localiza no Cais Navegantes, próximo à ponte do Guaíba. O leilão prevê R$ 21,13 milhões em investimentos na área, de aproximadamente 22 mil metros quadrados destinados à movimentação e armazenagem de granel sólido, como grãos e fertilizantes.

O projeto prevê a construção de armazéns e a modernização da infraestrutura existente. O prazo de concessão é de 10 anos.

O Consórcio Portos do Sul é formado pelas empresas Soluções Inteligentes Operadores Portuários Ltda e Simetria Transportes e Armazéns Gerais Ltda.

— Hoje é dia de comemorar, mas amanhã é dia de arregaçar as mangas para esse desafio — complementou João Ricardo de Andrade Chaves.

Além do POA26, foram ofertados, no mesmo leilão, outros dois terminais portuários:

Terminal NAT01, no porto de Natal . Certame vencido pela Fomento do Brasil Mineração. Prazo de concessão de 15 anos e outorga de R$ 50 mil. O investimento previsto ao longo do contrato é de R$ 55 milhões. O terminal é destinado principalmente ao escoamento de granéis minerais, especialmente minério de ferro.

. Certame vencido pela Fomento do Brasil Mineração. Prazo de concessão de 15 anos e outorga de R$ 50 mil. O investimento previsto ao longo do contrato é de R$ 55 milhões. O terminal é destinado principalmente ao escoamento de granéis minerais, especialmente minério de ferro. Terminal MCP01 no Porto de Santana, no Amapá. Certame vencido pela CS Infra. Prazo de concessão de 25 anos e valor de outorga de R$ 2. O investimento previsto ao longo do contrato é de R$ 150,2 milhões. O terminal é destinado especialmente para o escoamento da produção de grãos e cavaco de madeira.

A previsão inicial do ministério é de que os contratos atraiam cerca de R$ 226 milhões em investimentos privados, destinados à modernização da infraestrutura, ampliação da capacidade operacional e fortalecimento da logística nas regiões onde se localizam os terminais.