Porto Alegre

Natureza criativa
Notícia

Conheça árvores "diferentonas" que chamam a atenção de quem visita o Parque da Redenção

Com mais de 6 mil exemplares de 260 espécies, tradicional ponto de Porto Alegre exibe variedade de vegetais nativos e exóticos

André Malinoski

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