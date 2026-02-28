Caetanos começam a multar neste domingo motorista que passar no sinal vermelho em Porto Alegre; entenda

Placas irão indicar quais cruzamentos contam com os equipamentos. Gustavo Roth / EPTC / Divulgação

Os dois novos Detectores de Avanço de Sinal (DAS) instalados pela Prefeitura de Porto Alegre na cidade começam a fiscalizar a conduta dos motoristas a partir deste domingo (1º). Até o momento, os equipamentos foram implantados em dois dois pontos da Capital, no cruzamento da Avenida Protásio Alves com a Rua Vicente da Fontoura e no cruzamento da Avenida Bento Gonçalves com a Avenida Princesa Isabel.

Até 23h59min deste sábado (28), os radares ainda estavam funcionando em formato experimental, realizando levantamento de dados e monitoramento do comportamento dos condutores que passam nos trechos. Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), durante este período de testes, centenas de condutores foram flagrados cometendo infrações por avanço do sinal vermelho, e cerca de 90 destes receberam um comunicado informando que, a partir de 1º de março, esse comportamento passará a ser fiscalizado e poderá resultar em multa.

— A implantação dos detectores de avanço de sinal tem um objetivo claro, que é salvar vidas, pois, em 2025, esse foi o principal fator de risco identificado nas mortes no trânsito de Porto Alegre. Além de contribuir para a conscientização sobre o respeito às regras e promover uma mudança cultural em favor da segurança viária, esses equipamentos permitem qualificar o monitoramento e a análise de dados de mobilidade, oferecendo subsídios técnicos para a gestão da cidade — destaca Pedro Bisch Neto, diretor-presidente da EPTC.

Segundo a prefeitura, os detectores deverão ser implantados em um total de 15 cruzamentos da cidade até o mês de junho. Os pontos escolhidos são considerados críticos pelas autoridades, com base em estudos técnicos e dados de sinistralidade.

Os próximos três cruzamentos da Capital que receberão os equipamentos serão entre a Avenida Oscar Pereira e a Avenida Cel. Aparício Borges, entre a Avenida Nonoai e a Rua Doutor Campos Velho, e entre a Avenida Farrapos e a Rua Santo Antônio. Nestes locais, os radares deverão ser instalados ao longo deste mês de março.

Detectores de Avanço de Sinal (DAS)

Conforme explica a prefeitura da Capital, o Detector de Avanço de Sinal (DAS) é um equipamento destinado especialmente a garantir a segurança viária. O radar permite o monitoramento do comportamento dos condutores e a identificação de veículos que ultrapassam o cruzamento após o início do sinal vermelho da sinaleira ou que transitam acima do limite de velocidade estabelecido para o trecho específico.

Integrados ao sistema semafórico da cidade, os detectores registram, de forma automatizada, a ocorrência das infrações por meio de sensores, câmeras e softwares de processamento de imagens. Os dados gerados pelos equipamentos também subsidiarão ações de engenharia de tráfego, fiscalização e educação para o trânsito, orientando políticas públicas voltadas à segurança.

Para infrações de avanço do sinal vermelho, a multa é considerada gravíssima e custa R$ 293,47. O motorista também leva sete pontos na carteira.