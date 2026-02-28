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Caetanos começam a multar neste domingo motorista que passar no sinal vermelho em Porto Alegre; entenda

Equipamentos já foram instalados em dois cruzamentos da Capital, e a previsão da prefeitura é que outros 15 pontos da cidade recebam novos radares até junho

Mathias Boni

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