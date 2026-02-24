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Boulevard que ligará Voluntários da Pátria ao Moinhos de Vento tem primeira fase concluída; veja imagens

Mais de 200 metros de rua tiveram piso nivelado com calçada, receberam novo paisagismo e mobiliário

Guilherme Gonçalves

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