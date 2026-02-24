Boulevard que ligará Voluntários da Pátria ao Moinhos de Vento tem primeira fase concluída; veja imagens

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Revitalização do trecho foi bancada pela incorporadora ABF Developments. Jeff Botega / Agencia RBS

Está pronta a primeira fase do projeto de um boulevard que ligará a Rua Voluntários da Pátria, no Quarto Distrito, com ruas do bairro Moinhos de Vento. A obra é da incorporadora ABF Developments, que ergueu junto ao novo passeio o 4D Complex House: um edifício de 17 andares que chama atenção pelo seu formato escalonado.

O trecho inicial da revitalização do caminho público contemplou 250 metros de rua, começando na esquina da Voluntários da Pátria com a Rua Almirante Tamandaré até a Rua Conselheiro Travassos. Com investimento de R$ 2,5 milhões, os trabalhos duraram oito meses.

— Foi um projeto demorado para aprovar. A obra, em si, é rápida. Precisamos mudar a maneira que a EPTC e o Dmae enxergam as coisas. Não é nosso padrão em Porto Alegre nivelar calçadas com a rua, sem ter meio-fio. O sistema de drenagem mudou ali, é bem complexo — conta o CEO da ABF Developments, Eduardo Fonseca.

Na manhã desta terça-feira (24), operários finalizavam os serviços, com retoques, detalhes de acabamento no primeiro trecho do boulevard. Além da calçada nivelada com a rua, foram plantadas árvores, instalados balizadores, bancos e floreiras de até 15 metros de comprimento.

— Esse foi o trecho com mais profundidade na obra. Pensamos em um urbanismo de ponta, olhando para a frente. Isso significa menos carros, priorizando pedestres e ciclistas. Tem mais áreas verdes. A inspiração veio de Barcelona, onde morei por três anos — conta Fonseca.

A entrega oficial da primeira fase ocorrerá em evento nesta quarta-feira (25), que contará com a participação do prefeito Sebastião Melo e do secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm.

Durante o encontro, também será divulgada a criação do Escritório de Gestão e Monitoramento +4D, que servirá para otimizar a articulação entre secretarias e órgãos municipais para atuarem de forma integrada no desenvolvimento de projetos no Quarto Distrito.

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— O boulevard é uma conexão estratégica que já vínhamos apontando como necessária no programa de regeneração urbana do Quarto Distrito de 2022, quando criamos uma política de incentivos para a região. Dentro desse projeto e com a criação do escritório, queremos tornar operacional a concepção de pontos como esse. Outros irão acontecer — afirma Bremm.

Próximas fases

A segunda fase, na Rua Almirante Tamandaré, se estenderá até a Félix da Cunha — bem no limite com o bairro Moinhos de Vento. Esta etapa também será bancada pela ABF, mas está condicionada ao início da obra de um futuro empreendimento imobiliário da empresa.

O CEO da incorporadora diz que o novo caminho terá 550 metros de comprimento, estando alinhado a boa parte do novo prédio a ser erguido atrás do 4D Complex House. A torre terá entre 90 e 100 metros de altura, abrigando 1 mil apartamentos. O projeto ainda precisa ser encaminhado para análise na prefeitura.

A terceira fase da obra será bancada pela prefeitura. O trecho de 1,2 quilômetro se estende do início da Félix da Cunha até a Praça Maurício Cardoso.

Fábrica de vidros vai virar restaurante

O galpão da antiga sede da Companhia Fábrica de Vidros Sul-Brasileira, junto ao 4D Complex House, abrigará uma operação do Grupo Press, dono de restaurantes e cafeterias.

Inaugurada no fim do século 19, a antiga fábrica estava abandonada e passa por uma profunda reforma. Segundo Carla Tellini, CEO do Press, a inspiração para a nova operação vem de mercados gastronômicos administrados por grupos especializados em metrópoles como Paris e Nova York.

Projeção de como ficará acesso ao futuro empreendimento do Press. ABF Developments / Divulgação

Serão 3 mil metros quadrados de área (interna e externa), com investimento estimado em R$ 6 milhões. No local, haverá 12 operações em ambientes conectados, mas com diferentes propostas. O espaço teve sua inauguração adiada devido à enchente. A ABF promete finalizar sua parte da obra até abril para que o Press possa iniciar as intervenções de seu projeto.

Mais um boulevard na Capital

Após anunciar seu segundo projeto imobiliário na Rua Washington Luiz, a ABF entregou para a prefeitura o projeto de outro boulevard na Capital — desta vez para o Centro Histórico. Este prevê a repaginação de 1,5 mil metros entre o Largo dos Açorianos e a Praça Brigadeiro Sampaio.

A execução está prevista para ocorrer em dois pontos. O trecho 1 vai da esquina das ruas General Salustiano e dos Andradas até a rua General Vasco Alves, com aproximadamente 600 metros. Já o trecho 2 seguirá da Rua General Vasco Alves até o Largo dos Açorianos, com cerca de 800 metros.