Porto Alegre

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Notícia

Avenida que abrigou cinemas clássicos de Porto Alegre está hoje com mais de cem lojas de rua fechadas: "Pior fase"

Especialistas apontam que novas moradias poderiam reverter situação na região. Antigas construções já começaram a dar lugar a prédios residenciais na via

Guilherme Gonçalves

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