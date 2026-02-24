Porto Alegre

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Notícia

Após flagrante de ligações irregulares, instalação de rede definitiva de energia elétrica é concluída no Porto Seco

O local recebe os desfiles das escolas de samba na próxima sexta-feira (27) e sábado (28)

Paulo Rocha

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