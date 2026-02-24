Após flagrante de ligações irregulares, instalação de rede definitiva de energia elétrica é concluída no Porto Seco

Foi concluída nesta terça-feira (24) a instalação da rede de média tensão para os barracões do Complexo Cultural do Porto Seco, na zona norte de Porto Alegre. O local recebe os desfiles das escolas de samba na próxima sexta-feira (27) e no sábado (28).
O projeto de uma rede definitiva é resultado de um acordo firmado entre a prefeitura e a CEEE Equatorial, após uma ação policial. A Operação Luminis, deflagrada no início de janeiro, constatou irregularidades no fornecimento de energia elétrica no Porto Seco, com ligações clandestinas feitas a partir da iluminação pública. Ninguém foi preso na operação e o inquérito segue tramitando.
Para manter o abastecimento de energia e não deixar as agremiações às escuras nos 15 barracões, a prefeitura providenciou geradores de energia. Uma solução saudada pelas escolas de samba, mas que trouxe problemas.
— Foram dois geradores bem na frente do meu barracão. Eles fazem um barulho muito, muito grande, interfere no trabalho e tem, também, a poluição, porque eles soltam uma fumaça que entra para dentro do barracão através das janelas e sufocava a gente — afirma Miro da Silva, presidente da escola de samba Império do Sol, de São Leopoldo.
O projeto de uma rede definitiva de média tensão concluído nesta terça-feira mantém uma única unidade medidora, que distribui para os barracões. A conta pelo consumo fica sob responsabilidade da prefeitura.
Para o ano que vem, o Poder Público espera avançar na instalação de medidores individuais para cada escola de samba, projeto que ainda precisa ser submetido e aprovado pela CEEE Equatorial.