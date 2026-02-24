Após flagrante de ligações irregulares, instalação de rede definitiva de energia elétrica é concluída no Porto Seco

Equipe técnica concluiu a instalação da rede nesta terça-feira. Paulo Rocha / Agência RBS

Foi concluída nesta terça-feira (24) a instalação da rede de média tensão para os barracões do Complexo Cultural do Porto Seco, na zona norte de Porto Alegre. O local recebe os desfiles das escolas de samba na próxima sexta-feira (27) e no sábado (28).

O projeto de uma rede definitiva é resultado de um acordo firmado entre a prefeitura e a CEEE Equatorial, após uma ação policial. A Operação Luminis, deflagrada no início de janeiro, constatou irregularidades no fornecimento de energia elétrica no Porto Seco, com ligações clandestinas feitas a partir da iluminação pública. Ninguém foi preso na operação e o inquérito segue tramitando.

Para manter o abastecimento de energia e não deixar as agremiações às escuras nos 15 barracões, a prefeitura providenciou geradores de energia. Uma solução saudada pelas escolas de samba, mas que trouxe problemas.

— Foram dois geradores bem na frente do meu barracão. Eles fazem um barulho muito, muito grande, interfere no trabalho e tem, também, a poluição, porque eles soltam uma fumaça que entra para dentro do barracão através das janelas e sufocava a gente — afirma Miro da Silva, presidente da escola de samba Império do Sol, de São Leopoldo.

Miro da Silva, presidente da escola de samba Império do Sol, de São Leopoldo. Paulo Rocha / Agência RBS

O projeto de uma rede definitiva de média tensão concluído nesta terça-feira mantém uma única unidade medidora, que distribui para os barracões. A conta pelo consumo fica sob responsabilidade da prefeitura.