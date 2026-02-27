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Ampliação de Zaffari no Menino Deus avança, e rede prepara mais duas lojas na região: "Morador poderá escolher", diz diretor

Unidade no shopping Praia de Belas está sendo preparada, com inauguração prevista para ocorrer ainda em 2026

Guilherme Gonçalves

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