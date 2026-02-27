Ampliação de Zaffari no Menino Deus avança, e rede prepara mais duas lojas na região: "Morador poderá escolher", diz diretor

Prédio de três andares foi demolido para dar lugar a ampliação de supermercado do Zaffari no Menino Deus. Jonathan Heckler / Agência RBS

A partir da demolição de um edifício de três andares na Avenida Bastian, o Grupo Zaffari avança na ampliação de seu supermercado no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Os planos da empresa para esta unidade foram adiantados por Zero Hora em julho do ano passado, quando outro terreno na Rua Múcio Teixeira foi cercado.

A licença de demolição do prédio na Bastian foi obtida na semana passada na prefeitura de Porto Alegre. As últimas famílias que moravam no empreendimento venderam suas unidades para a rede em 2025. O edifício foi construído em 1952 com arquitetura protomoderna, comum no Brasil entre as décadas de 1930 e 1950.

— (A demolição) foi muito rápida. Apenas sumiu da noite para o dia — conta a advogada Eliza Bernardy, que trabalha em um escritório ao lado do empreendimento.

— Estamos curiosos para saber o que vai ter ali — completa Eliza, que afirma ser cliente fiel do supermercado.

À reportagem, o Zaffari informou que no terreno serão "desenvolvidas melhorias" integradas com a avenida e seus acessos, como a implantação de pequenas operações comerciais — semelhantes às que existem em outros supermercados da rede.

Dados no sistema da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) mostram que o Zaffari pode construir uma torre de três pavimentos, voltada a comércios, e outra, de sete pavimentos e um subsolo, voltada a serviços. Ao todo, as novas construções teriam 7,3 mil metros quadrados de área.

"Estamos, no momento, desenvolvendo os estudos e projetos complementares ao projeto arquitetônico aprovado para a implementação destas obras de qualificação e melhorias no Zaffari Menino Deus, sendo que as previsões dos prazos das etapas ainda não estão disponíveis", diz trecho da nota enviada pela empresa.

Mais um terreno

O outro terreno negociado pelo Grupo Zaffari, localizado ao lado do supermercado na Rua Múcio Teixeira, pertencia ao Kennel Club. Em troca, a rede construiu uma nova sede comercial para a entidade na Avenida Getúlio Vargas.

O antigo espaço do Kennel receberá obras de requalificação das instalações em outra parte do supermercado, incluindo melhorias na área das docas, onde é feito recebimento de produtos e logística. A área está cercada por tapumes.

Terreno que era do Kennel Club está cercado por tapumes. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Mais unidades na região

O Grupo Zaffari planeja ainda ter mais dois supermercados na região. Eles ficarão no bairro Praia de Belas, a duas quadras da unidade do Menino Deus.

Uma das novas operações já começou a ser instalada no shopping Praia de Belas. O supermercado ocupará áreas deixadas pelo Nacional e outras lojas de serviço. Um acesso pelo estacionamento no subsolo também está sendo construído.

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Segundo o diretor Claudio Luiz Zaffari, a inauguração da unidade do Praia de Belas está prevista para ocorrer no final de 2026.

— Ali é uma região bastante adensada e que continua adensando. Nosso supermercado do Menino Deus não consegue atender todo mundo. As pessoas chegam lá e vão embora muitas vezes. Então, vamos melhorar aquela loja, colocar uma no Praia de Belas e ainda mais outra ali. Aí os moradores poderão escolher — avisa o diretor.

Tapumes no Praia de Belas cercam área onde Zaffari vai inaugurar novo supermercado. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

O outro supermercado que o diretor cita é um que ficará junto a cinco prédios a serem erguidos em um terreno situado ao lado do shopping Praia de Belas.

Um ponto que chama atenção neste projeto é a altura de uma das torres previstas, que teria 130 metros. Se for erguida, seria a mais alta da Capital. O projeto ainda está em fase de licenciamento na prefeitura de Porto Alegre.

— Cerca de 80% do terreno será para residenciais. O térreo será todo comercial, com a nossa loja e a de outras marcas, com restaurantes e outras coisas para se ter convívio com a região — diz Zaffari.

Projeção de como ficarão prédios do Zaffari ao lado do Praia de Belas. Maior torre terá 130 metros de altura. ZBL Arquitetura / Divulgação

Segundo Claudio Luiz, o supermercado neste empreendimento será inaugurado em até cinco anos.