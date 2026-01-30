Viaduto no centro de Porto Alegre é pichado antes de entrega da obra 

O Viaduto Otávio Rocha, no centro de Porto Alegre, foi pichado mais uma vez, antes mesmo da entrega da de revitalização. Em dezembro do ano passado, a prefeitura de Porto Alegre havia descoberto uma disputa por dinheiro para pichar o viaduto.

No começo deste ano, o prefeito Sebastião Melo confirmou mais um adiamento para o término da obra. A entrega do ponto deve ocorrer em março. O secretário de Obras e Infraestrutura da capital, André Flores, projetou um obstáculo para a depredação com a chegada de empresas ao local.

— Lamentamos essa agressão ao patrimônio público, um ato criminoso que infelizmente se repete em muitos lugares. Acreditamos que com a ocupação dos permissionários colabore para constranger as depredação do patrimônio público — disse.