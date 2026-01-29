Projeto prevê revitalização de praça e construção de estacionamento subterrâneo no centro de Porto Alegre

Complexo subterrâneo teria cinco níveis, sendo quatro de estacionamento. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Um projeto gestado pela Santa Casa de Porto Alegre e que já recebeu sinal verde da prefeitura prevê uma intervenção vultosa na Praça Argentina, no Centro Histórico. O plano inclui a revitalização completa do espaço público, a construção de quatro níveis de estacionamento subterrâneo e a integração do logradouro à área no complexo hospitalar (veja abaixo detalhes do projeto).

A ideia foi apresentada no ano passado pela instituição, mas ainda está em estágio inicial. Para avançar, é preciso que a Câmara de Vereadores aprove projeto de lei autorizando a cessão do direito de superfície subterrâneo da praça à Santa Casa por 60 anos. O texto foi protocolado no final de 2025 pelo prefeito Sebastião Melo.

Após a aprovação da lei, a Santa Casa formulará os estudos e o projeto definitivo e captará os recursos para financiar a obra. Entre as fontes estudadas, estão doações privadas, emendas parlamentares e editais. A instituição ainda não tem estimativa do custo da intervenção ou perspectiva de quando a obra vai começar.

Leia Mais Hospital mais antigo do RS terá fachada restaurada e ganhará iluminação cênica; veja imagens

Encravada em um declive entre as avenidas João Pessoa e Osvaldo Aranha e ladeada pelo complexo hospitalar, a Praça Argentina tem cerca de 4,5 mil metros quadrados.

Foi adotada em 2018 pela Santa Casa, que é responsável pela manutenção do espaço. No entanto, a presença recorrente de usuários de drogas e moradores de rua inibe a utilização plena da área.

O que prevê a proposta

O desenho elaborado pela Santa Casa prevê um conjunto de melhorias na estrutura da praça:

espaço pet

academia ao ar livre

playground

bicicletário

Também estão previstos espaços para pequenos comércios e para teatro e outras atividades ao ar livre.

O plano é que a praça seja cercada e tenha o acesso público mantido durante o dia. À noite, a circulação seria restrita a quem estiver dentro do complexo da Santa Casa.

Também está prevista uma elevação no terreno, que visa facilitar o acesso aos hospitais Santa Clara e Nora Teixeira — neste último, fica a emergência para pacientes do SUS.

Como deve ficar o espaço, se projeto for aprovado. Santa Casa / Reprodução

No complexo subterrâneo, haverá construção em cinco níveis, sendo que os dois primeiros terão conexão interna com o Nora Teixeira.

No nível mais próximo da superfície, o estudo indica a criação de um centro de convivência, voltado ao acolhimento de pacientes e acompanhantes. A área poderá ser utilizada no período de espera por atendimento e deverá abrigar oficinas e práticas voltadas ao bem-estar dos usuários.

Nos outros quatro andares, o espaço será reservado para estacionamento, sendo 45 vagas por andar — 180 no total. Privado, o estacionamento terá como prioridade atender o público interno, mas será aberto ao público geral, a exemplo dos atuais estacionamentos da Santa Casa.

Complexo prevê 180 vagas de estacionamento. Santa Casa / Reprodução

A premissa é reduzir a quantidade de veículos particulares e vans estacionados nas proximidades do complexo hospitalar, sobretudo na Avenida João Pessoa, que sobrecarregam o trânsito no local.

De acordo com a gerente de Engenharia da Santa Casa, Helen Machado Bandeira, a recuperação da praça e a abertura de espaço para estacionamento vão oferecer melhores condições aos pacientes da instituição e um espaço de lazer mais qualificado aos moradores do entorno.

— Vamos fomentar o uso da praça pela comunidade e também melhorar o uso para os pacientes. Hoje, muitos deles chegam do Interior e da Região Metropolitana e precisam esperar pelo atendimento ou pelas vans. O centro de convivência vai receber melhor esses pacientes e a praça modernizada vai potencializar o conforto e oferecer mais segurança — afirma Helen.

Leia Mais Edifício de 1928 que já abrigou hotel e sede da Vasp receberá moradias no Centro Histórico

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) diz que a iniciativa "racionaliza o uso do espaço urbano" e "apresenta uma solução urbana inovadora que alia sustentabilidade, interesse social e aprimoramento da infraestrutura de saúde e mobilidade".

Veja a íntegra da manifestação da pasta:

"A Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) defende a concessão de direito de superfície do subsolo da Praça Argentina à Santa Casa de Misericórdia. Esta iniciativa racionaliza o uso do espaço público, viabilizando a construção de um estacionamento subterrâneo vital para o Complexo Hospitalar, que presta atendimento essencial pelo SUS a milhares de pessoas.

A proposta garante ainda revitalização completa da praça, que manterá seu caráter público e área de lazer, com qualificação paisagística e instalação de equipamentos como espaço pet, academia ao ar livre e bicicletário.