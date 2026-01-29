Porto Alegre

Intervenção urbana
Notícia

Projeto prevê revitalização de praça e construção de estacionamento subterrâneo no centro de Porto Alegre

Proposta da Santa Casa para a Praça Argentina tem aval da prefeitura e aguarda análise da Câmara de Vereadores

Paulo Egídio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS