Prefeitura de Porto Alegre registra déficit de R$ 45 milhões em 2025

A prefeitura de Porto Alegre fechou 2025 com um déficit de R$ 45 milhões, conforme balanço financeiro divulgado nesta quinta-feira (29). Este foi o segundo ano consecutivo com resultado negativo no caixa do município.

Segundo a Secretaria da Fazenda, a situação é reflexo das despesas com a reconstrução da cidade após a enchente de maio de 2024. Em 2025, o município arrecadou R$ 11,842 bilhões, enquanto a despesa alcançou R$ 11,887 bilhões.

O cálculo desconsidera R$ 317 milhões do regime capitalizado do Previmpa, recurso apenas utilizado para o pagamento de servidores inativos.

Recursos

A principal fonte de receitas do município em 2024 foi o Imposto Sobre Serviços (ISS), que rendeu R$ 1,868 bilhão aos cofres locais, valor 2,6% maior do que em 2024. O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) registrou queda de 2,1% em relação ao ano anterior (R$ 401 milhões).

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) teve queda de 1,3%, "reflexo direto dos benefícios concedidos em razão da calamidade", segundo a prefeitura, e chegou a R$ 1,069 bilhão. O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) teve acréscimo de 11,9% (R$ 404 milhões), influenciado pelas negociações imobiliárias que ficaram represadas durante a enchente.

Entre as transferências, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) teve leve variação negativa de 0,2% e chegou a R$ 783 milhões, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) cresceu 1,4% (R$ 436 milhões) e o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) avançou 18,8% no período (R$ 562 milhões).

Saúde foi a área que mais recebeu recursos: R$ 3,39 bilhões. Depois aparecem as despesas com Pessoal, que chegaram a R$ 2,56 bilhões e Previdência, R$ 2,02 bilhões. Na Educação, o investimento somou R$ 1,418 bilhão.

Outras alocações de recursos:

Saneamento: R$ 1,53 bilhão

Limpeza urbana: R$ 550 milhões

Assistência social: R$ 414 milhões

Zeladoria: R$ 253 milhões

Transporte: R$ 253 milhões

Prejuízo com a enchente

Segundo a prefeitura, o impacto financeiro da enchente ultrapassa R$ 813 milhões, considerando despesas extraordinárias e renúncias de receitas, como benefícios no IPTU e a suspensão da cobrança pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

O cálculo da administração municipal é que menos de um terço desse valor contou com recursos da União e do Estado, "restando à prefeitura arcar com R$ 469 milhões em recursos próprios".

— Os déficits de 2024 e 2025 são reflexos da enchente. Não fosse isso, esses dois anos teriam fechado bem. O problema é que este ano (2026) nós não temos mais recursos extraordinários e os gastos não vão diminuir. A folha de pagamento, a previdência e a saúde vão aumentar. Vamos trabalhar para baixar esse déficit, mas a tendência é isso (novo déficit em 2026) — disse o prefeito Sebastião Melo, que conduziu a apresentação dos dados.

Ana Pellini, secretária municipal da Fazenda, afirmou que parte do resultado de 2025 foi sustentada por receitas extraordinárias para o Tesouro Municipal, que não se repetirão em 2026, como o ingresso de recursos do RecuperaPOA e a venda da folha de pagamento.