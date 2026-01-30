Porto Alegre tem queda nos casos de dengue, mas infestação do mosquito mantém alerta

Mesmo com a confirmação, divulgada nesta semana, de apenas dois casos de dengue em 2026, a prefeitura mantém alerta para a proliferação da doença em Porto Alegre.

A Capital registrou uma queda de quase 95% no número de infecções em comparação com o mesmo período do ano passado. Em janeiro de 2025, neste mesmo intervalo, a cidade já havia confirmado 34 casos da doença.

Os dois casos diagnosticados neste início de ano tiveram infecção na segunda semana epidemiológica, entre os dias 11 e 17 de janeiro, e envolvem moradores dos bairros Menino Deus e Jardim Sabará, ambos com índices elevados de infestação do mosquito transmissor.

Apesar da redução nos casos confirmados, os dados de vigilância indicam que o cenário ainda exige atenção. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, 735 notificações de suspeita de dengue foram registradas em Porto Alegre até agora, em 2026. No mesmo período de janeiro do ano passado, haviam sido contabilizadas 496 notificações.

A enfermeira Raquel Rosa, responsável pela Vigilância de Arboviroses da Secretaria Municipal da Saúde, explica que a dengue é uma doença influenciada por múltiplos fatores e que a redução inicial não pode ser atribuída a uma única causa.

— A dengue envolve muitas variáveis. A gente tem calor, tem chuva e tem infestação alta do mosquito. O que também pesa é o comportamento do vírus ao longo do tempo — afirma.

Segundo Raquel, antes de 2022 a dengue costumava apresentar, em Porto Alegre, um padrão mais previsível, com anos de maior circulação seguidos por períodos de dois anos com números mais baixos. Modelos matemáticos desenvolvidos por universidades e instituições de pesquisa, inclusive com participação da Fiocruz, já indicavam que 2026 teria tendência de ser um ano menos intenso do que os dois anteriores.

— Já existiam previsões indicando que 2026 poderia ser um ano melhor. Mas isso não significa que a gente não vá ter uma epidemia novamente. A cidade tem todos os elementos para isso — ressalta.

O alerta se reforça com os dados de infestação do mosquito Aedes aegypti. O monitoramento feito pela prefeitura, por meio de armadilhas, aponta infestação alta nos 46 bairros acompanhados. Desse total, 40 bairros estão classificados em situação crítica e os demais em nível de alerta. Não há bairros classificados como moderados ou satisfatórios no levantamento mais recente, referente à semana epidemiológica 3.

— Hoje, praticamente toda a cidade apresenta infestação elevada. Isso significa que o risco está presente em todos os territórios — explica Raquel.

Segundo a vigilância, a alta infestação está relacionada à presença de água parada e à circulação intensa de pessoas, fatores que favorecem a reprodução do mosquito. A Secretaria Municipal da Saúde reforça que a eliminação desses focos segue sendo a principal forma de prevenção.

— A responsabilidade é do poder público, mas também é de cada cidadão. Se a gente não cuidar dos focos dentro de casa, em apartamentos, quintais, vasos de plantas e piscinas, não consegue minimizar a transmissão — destaca a enfermeira.

A Secretaria Municipal da Saúde também reforça a importância da notificação de todos os casos suspeitos. Pessoas com sintomas como febre acima de 38 graus, dor de cabeça e dores no corpo devem procurar atendimento médico e informar eventuais viagens realizadas antes do início dos sintomas.

— A notificação é fundamental para que a vigilância consiga agir rapidamente e entender o comportamento da doença na cidade — conclui Raquel.

Serviço

O monitoramento da infestação de mosquitos Aedes aegypti adultos feito pela prefeitura indica população alta de insetos nos 46 bairros monitorados com armadilhas na cidade. Acesse a situação neste link. Os cuidados com o ambiente em residências, comércios e ambientes de trabalho devem ser redobrados.