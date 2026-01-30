Porto Alegre

Saúde pública
Notícia

Porto Alegre tem queda nos casos de dengue, mas infestação do mosquito mantém alerta

Apenas dois casos foram confirmados em 2026, porém levantamento aponta situação crítica em mais de 40 bairros monitorados

Airton Lemos

