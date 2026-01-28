Porto Alegre

Forno Alegre?
Notícia

Porto Alegre tem mais um dia de calorão nesta quarta-feira; veja quanto marcaram os termômetros

Na terça, cidade foi a capital mais quente do Brasil, quando máxima chegou a 37ºC

Rochane Carvalho

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS