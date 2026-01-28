Porto Alegre tem mais um dia de calorão nesta quarta-feira; veja quanto marcaram os termômetros

Porto Alegre registra mais um dia de muito calor nesta quarta-feira (28). Antes do meio-dia, aos termômetros apontavam 29ºC na estação automática do Jardim Botânico, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Zero Hora circulou pela Capital para conferir como as pessoas estão enfrentando as altas temperaturas.

No Parque da Redenção, no bairro Farroupilha, o termômetro marcou 32ºC por volta das 10h. Quem praticava alguma atividade física precisou fazer pausas maiores para lidar com o calor.

A aposentada Maria Cristina Provenzano, 62 anos, caminha no parque todos os dias, mas nesta quarta precisou descansar após o exercício para conseguir completar o trajeto até em casa.

— Quando o calor está mais forte assim preciso dar uma descansada na sombra. Eu costumo trazer um kit para ajudar nesses dias: uma toalhinha, água gelada e um leque — afirmou enquanto se abanava sentada em um banco.

Em outro ponto, um grupo de aposentados que se reúne todos os dias próximo ao Monumento ao Expedicionário também teve que se refugiar em outro local desta vez.

— A gente faz nossa caminhada e depois sentamos pra conversar e colocar a fofoca em dia, mas hoje o calor tá muito intenso. As pedras do arco estão muito quentes, então preferimos trocar de lugar hoje. Estamos na expectativa que embaixo da árvore venha algum vento nos refrescar — conta Nagila Valente, 63 anos, que dividia uma cuia de chimarrão com outros três amigos.

Os termômetros marcaram 32 graus na Redenção pela manhã. Rochane Carvalho / Agencia RBS

No trecho 3 da Orla do Gasômetro, o termômetro da reportagem registrou temperaturas próximas dos 33ºC. Alguns skatistas, que praticavam atividade física, dividiam a sombra dos postes durante as pausas pela falta de arborização.

Já no Centro Histórico, próximo ao terminal Parobé, a marca no termômetro passou dos 36ºC ao meio-dia. Conforme o relato de ambulantes, a procura por bebidas geladas era bem maior na manhã desta quarta.

— Com esse calor, o pessoal quer tomar sorvete, refrigerante, água bem gelada. O pessoal está até meio receoso em comer, querem as bebidas mesmo para se hidratar — disse o comerciante do Mercado Público Ivan Konig, 46 anos.