Porto Alegre

Repaginado
Notícia

Nova Olaria entra na fase final da revitalização e anuncia marcas inéditas na Cidade Baixa; veja como está o local

Construtora está investindo R$ 190 milhões para revitalizar espaço e construir três torres residenciais no mesmo terreno

Guilherme Gonçalves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS