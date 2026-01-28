Nova Olaria entra na fase final da revitalização e anuncia marcas inéditas na Cidade Baixa; veja como está o local

Tapumes foram retirados da fachada do Nova Olaria, gerando curiosidade nos frequentadores do bairro. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Inaugurado em 1993 no coração da Cidade Baixa, o centro comercial Nova Olaria está perto de reabrir as portas em Porto Alegre. Fechado na pandemia, o espaço passa por reformas desde 2023, quando uma construtora iniciou a obra de três prédios no mesmo terreno. O investimento total previsto é de R$ 190 milhões.

Desde que os tapumes foram retirados da fachada, frequentadores do bairro tentam espiar para conferir como está o local por dentro. Zero Hora visitou o espaço na manhã desta quarta-feira (28) e verificou o andamento da obra, que entrou em sua fase final.

O projeto é executado pela construtora Cyrela Goldsztein em parceria com a Dallasanta, empresa dona do terreno. Estão sendo usadas áreas que já pertenciam ao Nova Olaria e de um prédio onde ficava uma academia e uma faculdade. Somados, os espaços contam com 7 mil metros quadrados.

Mesmo com a obra inacabada, quem entra no local nota pequenas mudanças. Uma delas é o nivelamento do piso, que agora está mais alto para ficar alinhado com a porta das lojas. O motivo é a acessibilidade. Antes, para entrar em cada ponto, era preciso subir alguns degraus. Agora, eles ficam apenas na entrada do complexo, ao lado de uma rampa.

Paredes de tijolos e uma fonte em frente ao antigo cinema Guion foram restauradas. A execução seguiu normas da Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural (Epahc), ligada à Secretaria Municipal de Cultura, que também exigiu que fossem preservadas portas e janelas como foram construídas no passado. Um dos espaços terá um memorial para contar a história do Nova Olaria.

— A arquitetura foi mantida. Esse processo incluiu a substituição de vários tijolos que foram degradados ao longo do tempo. O projeto foi feito para ficar recomposto da forma original — diz o diretor de incorporação da Cyrela Goldsztein, Luiz Paludo.

O arquiteto Sérgio Marques acompanhou todo o processo de restauro do Nova Olaria. Ele é filho de Moacyr Moojen Marques, autor do projeto para a galeria comercial em 1992.

As marcas confirmadas

Enquanto as obras não terminam, a Dallasanta corre para atrair marcas que preencherão os 14 espaços para lojas disponíveis. A área bruta locável (ABL) será de 1,2 mil metros quadrados. A previsão é de terminar as obras no complexo até abril. Depois, os lojistas farão adaptações em seus espaços até junho.

— Conversamos com todos aqueles que estavam aqui, que assumiram um compromisso com a gente. Nem todos vão participar, mas negociamos com outras marcas. Temos negociações bastante avançadas para compor um mix diverso e bacana para o bairro — diz Pedro Dal Magro, sócio da Dallasanta.

Inicialmente, quem faria a curadoria das lojas seria a empresa Mercado Paralelo, que operou um complexo de gastronomia no DC Shopping até a enchente de 2024. A marca não existe mais. Em 2022, quando ainda estava à frente do projeto no Nova Olaria, anunciou que restaurantes como 20Barra9, 4Beer, Complex e Pueblo viriam para o espaço, mas os acordos foram desfeitos.

Desde que a Dallsanta assumiu ela mesma a curadoria do Nova Olaria, três marcas de gastronomia assinaram contrato:

Balcone (pizzaria)

(pizzaria) Gianlucca Zaffari (gelato)

(gelato) Five Points (hamburgueria)

Serão operações inéditas no bairro. A Cyrela também ocupará uma das lojas, onde instalará um estande de vendas temporário.

A Dallasanta negocia a volta da tradicional livraria Bamboletras para o Nova Olaria, que, depois do fechamento do complexo, se mudou para uma igreja na Avenida Venâncio Aires. Porém, o dono do negócio está inclinado a não voltar para o local original, justificando que o espaço onde ficava sua antiga loja está muito pequeno — 13 metros quadrados. Dal Magro diz que vai oferecer outras opções para o empresário e torce para um "final feliz" para ambas as partes.

Outra operação que deixa saudades é a do antigo cinema Guion, que mudou de nome e gestão no último ano operando no Nova Olaria. Os últimos proprietários não têm vontade de voltar. A Dallasanta diz estar aberta a receber propostas de empresas do segmento, mas não descarta a possibilidade de que outro tipo de loja ocupe o espaço onde passavam filmes "cult".

— Sabemos como está difícil esse mercado, ainda mais o cinema de rua. É um movimento de décadas, muitos foram para shoppings. Seria uma honra termos um cinema aqui. Não fechamos as portas para isso, mas também estamos abertos para outros formatos de negócios voltados para a cultura — completa Dal Magro.

O executivo diz que negocia com outras marcas de gastronomia e de serviços para que ocupem os 10 espaços ainda disponíveis para locação no complexo.

Moradias junto ao comércio

Somadas, as três torres contarão com 480 apartamentos. Jonathan Heckler / Agencia RBS

As três torres residenciais no mesmo terreno prometem atrair movimento no comércio no térreo. Para acessar os apartamentos, os futuros moradores terão que atravessar o centro comercial.

Um dos prédios terá 120 apartamentos de dois a três quartos (60 a 90 metros quadrados). As outras duas torres terão 360 studios, que são unidades menores, de 20 a 35 metros quadrados. Ainda restam moradias à venda, mas a expectativa é de alcançar R$ 300 milhões com a comercialização de todas elas.

— Teremos um público bem diversificado morando aqui. Pessoas descoladas e com idade variada, o que tem muito a ver com o bairro. Muitos casais novos e famílias começando a se estruturar. Os studios vendemos para investidores, que depois alugam para estudantes — diz Paludo, diretor de incorporação da Cyrela.