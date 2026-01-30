Porto Alegre

Sem feridos com gravidade
Incêndio atinge prédio no Centro Histórico de Porto Alegre

Fogo começou de madrugada em edifício na Avenida Senador Salgado Filho; moradores precisaram ser resgatados pelas janelas

Raí Quadros

Kathlyn Moreira

