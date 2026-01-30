Incêndio atinge prédio no Centro Histórico de Porto Alegre

Um incêndio atingiu o prédio residencial Palácio Itália, no Centro Histórico, em Porto Alegre, na madrugada desta sexta-feira (30). O fogo começou por volta das 4h, no sétimo andar do edifício que tem 22 pavimentos, localizado no número n° 359 da Avenida Senador Salgado Filho.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate de dezenas de pessoas através de escadas elevadas. Alguns moradores precisaram ser retirados pelas janelas dos apartamentos, enquanto outros conseguiram deixar o prédio com apoio das equipes de emergência.

As chamas foram controladas no início da manhã. Foram resgatadas 38 pessoas e 31 foram encaminhadas ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sem gravidade. Outras sete recusaram atendimento.

Ao todo, o prédio conta com 316 apartamentos. A energia elétrica precisou ser desligada no local por segurança. Pouco antes das 8h, os moradores foram autorizados a retornar às residências.