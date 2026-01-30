Dia de Navegantes: confira programação e esquema de trânsito para celebração na segunda-feira em Porto Alegre

Esta segunda-feira (2) é feriado municipal em Porto Alegre, dia em que os fiéis da Igreja Católica celebram Nossa Senhora de Navegantes e os de religiões de matriz africana cultuam Iemanjá. Devido aos festejos, o trânsito terá modificações, principalmente no Centro Histórico e na Zona Norte, e haverá passe livre nos ônibus.
A festa católica já é tradicional na Capital e reconhecida por mobilizar milhares de devotos. A programação do dia, promovida pela Arquidiocese de Porto Alegre, começa às 7h com uma missa na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, celebrada pelo seu pároco-reitor, padre Gelson Ferreira. O espaço, localizado na Rua Vigário José Inácio, no Centro Histórico, estará aberto desde as 6h para os fiéis.
Depois da celebração, é dado início à procissão em direção à Igreja Santuário Nossa Senhora dos Navegantes, situada na Praça dos Navegantes. Guiado pela imagem da santa, o público percorrerá aproximadamente 4,5 quilômetros. A partida deve ocorrer por volta das 8h, e são estimadas duas horas e 30 minutos de caminhada.
— A expectativa é de muita gente. Mas, de ano para ano, às vezes muda um pouco. Depende muito do tempo, né? A última vez foi em torno de 100 mil pessoas. Eu não sei precisamente quantas pessoas participarão, mas sempre é muita gente — comentou o padre Gelson.
A missa da chegada está marcada para às 11h e será celebrada pelo arcebispo dom Jaime Cardeal Spengler. Neste momento, será feita a acolhida da imagem e a coroação de Nossa Senhora com o Menino Jesus.
Conforme o padre Carlos Feeburg, pároco-reitor do Santuário Nossa Senhora dos Navegantes, a programação conta com uma missa a cada duas horas. A última será celebrada às 19h, seguida da entronização da imagem.
— Termina a missa, e viemos trazer as intenções para a praça. Depois subimos com a imagem para dentro da igreja. Os guardiões levam de volta a imagem para dentro, enquanto o povo fica na praça, se despedindo da imagem — detalha o padre Carlos.
Segundo a Arquidiocese, não há previsão de uma procissão fluvial, como houve em anos anteriores.
Mudanças no trânsito
Devido ao elevado número de pessoas mobilizadas, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) montou um esquema especial de trânsito:
A partir das 7h:
- Tapumes serão instalados no acesso à ponte do Guaíba pela Avenida Sertório.
- O acesso à travessia deverá ser realizado pela Avenida Farrapos, Avenida Cairú, Rua Voluntários da Pátria e Avenida Castelo Branco.
A partir das 7h50min:
- A Avenida Mauá será bloqueada entre as ruas Vigário José Inácio e da Conceição.
- Nesse período, o tráfego da Avenida Castelo Branco será desviado no topo da elevada, em direção ao túnel. O acesso à Estação Rodoviária será mantido.
- Também haverá bloqueio na Avenida Castelo Branco, sentido centro/bairro, e entre a Rua da Conceição e a Avenida Sertório.
Após a procissão:
- A Avenida Sertório, no trecho entre a Avenida Presidente Roosevelt e a Rua Voluntários da Pátria, permanecerá bloqueada.
- A medida é necessária devido às celebrações nas imediações da Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes.
Rotas alternativas
A EPTC comunicou quais são as melhores rotas alternativas para os motoristas que desejarem acessar Porto Alegre em direção ao Centro Histórico e para os que pretendem sair da cidade:
Para entrar na cidade:
- A orientação é seguir pela BR-116, acessar a Avenida Farrapos até o seu final, virar à direita e subir o túnel.
- Outra opção é continuar pela Avenida Farrapos e depois acessar a Rua Alberto Bins.
Para sair da cidade:
- A melhor opção é utilizar a Avenida Farrapos e a BR-116.
Transporte público
Em feriados, as linhas de transporte público operam com os horários de domingo. Mas, para suprir a demanda relacionada às celebrações religiosas, serão disponibilizadas diversas opções especiais, tanto de trajeto quanto de escala.
O feriado é dia de passe livre, ou seja, com a passagem gratuita.
Linhas com horário especial:
- T2.9 – Transversal 2 / Navegantes (8h e 20h)
- T2A.9 – Transversal 2 via P. Azurenha / Postão / Navegantes (8h e 20h)
- T3.9 – Transversal 3 / Navegantes (8h e 18h)
- T8.9 – Campus / Farrapos / Navegantes (8h e 18h)
- T12.9 – Restinga / Cairú / Navegantes (8h e 18h)
- T12N – Restinga / Cairú via Bento / Navegantes (8h e 18h)
Linhas com reforço de tabela para atendimento ao evento:
- B25.9 – A. Feijó / Humaitá / Navegantes
- B55.9 – Protásio / Humaitá / Navegantes
- 718 – Ilha da Pintada
Linha especial para o evento:
- Linha 690 – Festa dos Navegantes: Opera no sentido bairro/centro e centro/bairro, a partir das 8h30 até o encerramento do evento. No Centro, a saída ocorre no Terminal CPC, com tabela aberta.
Linhas alimentadoras especiais:
Durante os bloqueios no período da manhã, serão ativadas as linhas A02 – Alimentadora Navegantes Bacia Sul e A03 – Alimentadora Navegantes Bacia Leste, com operação exclusiva enquanto durarem as restrições viárias.
- A02: 7h15min, 7h45min, 8h15min, 8h44min e 9h15min
- A03: 7h30min, 8h, 8h30min, 9h e 9h30min
Itinerário das linhas A02 e A03:
- Terminal da Rua Uruguai
- Avenida Mauá
- Avenida Presidente João Goulart
- Avenida Loureiro da Silva
- Rua José do Patrocínio
- Rua Sebastião Leão
- Avenida João Pessoa
- Alça de acesso à Rua Luiz Englert
- Avenida Loureiro da Silv
- Avenida Presidente João Goulart
- Avenida Siqueira Campos
- Rua Uruguai
- Terminal da rua Uruguai