Edifício de 1928 que já abrigou hotel e sede da Vasp receberá moradias no Centro Histórico

Edifício histórico está localizado na esquina entre a Rua dos Andradas e a Uruguai. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Mais um prédio ocioso no Centro Histórico de Porto Alegre ganhará novo propósito. Construído em 1928, o Edifício La Porta, também conhecido como Edifício Herrmann, está desocupado desde 2019, quando uma faculdade deixou a estrutura na esquina entre a Rua dos Andradas e a Uruguai. Agora, a exemplo de outros prédios no bairro, será transformado para ganhar moradias.

O edifício, que já abrigou um hotel e uma agência da Viação Aérea São Paulo (Vasp), pertence à Dallasanta. A empresa, dona de outros imóveis no bairro, vai alugar o espaço de 1,7 mil metros quadrados a um grupo especializado em "colivings", segmento de moradias com espaços compartilhados para estudantes. O nome da marca não é divulgado devido a um contrato de confidencialidade.

— Estamos felizes por realizar essa entrega, com a possibilidade de dar uma nova história ao Edifício Herrmann, um local considerado um dos marcos da arquitetura de Porto Alegre e um patrimônio da memória da cidade — diz Pedro Dal Magro, sócio-diretor da Dallasanta.

Nas últimas décadas, os seis andares do edifício histórico passaram por diversas obras de adaptação — assim, as características do antigo Hotel La Porta se perderam.

Por fora, a fachada do prédio está bem conservada. Contudo, o locatário terá de fazer adaptações internas nas lajes para comportar os apartamentos. Em alguns colivings de Porto Alegre, espaços como cozinha e banheiros são instalados nas áreas comuns para serem divididos entre os moradores.

Edifício icônico e com história

Considerado um dos marcos arquitetônicos da cidade, o Edifício La Porta foi um dos primeiros prédios altos de Porto Alegre, sendo construído em argamassa pré-moldada, resultado de um trabalho complexo — que hoje em dia seria inviável devido ao alto custo.

Por muito tempo, o ano da finalização da obra do edifício foi uma incógnita. Contudo, o Centro de Memória do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU-RS) descobriu que o prédio foi entregue pronto em 1928.

Leia Mais Hospital mais antigo do RS terá fachada restaurada e ganhará iluminação cênica; veja imagens

Nas décadas seguintes, a estrutura abrigou o Hotel La Porta em seus andares superiores. A Casa Carlos Herrmann, especializada em aparelhos científicos e fotográficos, ocupava o térreo. Depois, esse espaço passou a ser utilizado por uma farmácia e, desde 2022 é de loja de materiais esportivos.

Na década de 1990, o prédio ficou conhecido por ser a sede da Vasp, que investiu US$ 3 milhões em sua restauração. A empresa permaneceu lá até 2005, quando suspendeu as operações.

Em 2009, um grupo de cerca de 25 pessoas cercou o edifício para limpar sua fachada. Com a remoção de camadas de cartazes publicitários, o granito e o estilo eclético do prédio foram redescobertos pelos moradores locais. No ano seguinte, invasores atearam fogo ao local e quase destruíram sua estrutura interna.

Por fim, em 2013, a Faculdade do Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (Fadergs) deu novo uso ao espaço. Na época, foram investidos R$ 2 milhões para adaptar o espaço. Contudo, em 2019, a instituição de ensino deixou o edifício e realocou alunos em outras unidades.

Coliving virou tendência na Capital

Edifícios de colivings tornaram-se uma tendência em Porto Alegre nos últimos anos. O Centro Histórico é, inclusive, um dos bairros com mais empreendimentos do tipo. Nesses prédios, moradores pagam um valor único que inclui o preço do aluguel, condomínio e contas de água, luz e internet.

Os apartamentos de colivings em Porto Alegre costumam partir de 16 metros quadrados, similar a de studios, categoria de apartamentos pequenos e com espaços integrados. Esse segmento de moradia foi o mais lançado pelas construtoras na Capital nos últimos quatro anos, conforme levantamento do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS).

Leia Mais Nova Olaria entra na fase final da revitalização e anuncia marcas inéditas na Cidade Baixa; veja como está o local

Por estarem no coração do Centro Histórico, os futuros moradores do novo coliving na Rua dos Andradas contarão com muitas opções de serviços no entorno. Nos últimos anos, as vias que contornam o edifício foram revitalizadas pela prefeitura. A atual gestão também avalia a possibilidade de liberar a circulação de carros no local à noite.

Mais moradias em prédios comerciais

Disputadas no passado, as salas comerciais no Centro Histórico de Porto Alegre estão cada vez mais vazias. O número de imóveis desocupados no bairro passou de 896 em 2019, antes da pandemia, para 1.404 em julho de 2025. O dado está em um levantamento do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis (Secovi-RS) feito a pedido da reportagem.

A prefeitura, por outro lado, diz que o número de salas comerciais desocupadas no bairro passa de 7 mil, mas não detalha a origem do registro. Muitas dessas salas já começaram a ser reformadas e transformadas em moradias — a exemplo do que acontece há anos em cidades europeias e na América Latina. Os incorporadores chamam isso de retrofit: jargão do setor imobiliário para reforma de edifícios.

Presidente do Sinduscon-RS, Claudio Teitelbaum acredita que mais projetos de retrofit no Centro Histórico devem acontecer caso o novo Plano Diretor seja aprovado.

— Deve permitir melhor aproveitamento de terrenos no bairro. O centro já oferece facilidade de transporte e diversidade de consumo. Tem tudo o que se precisa a um raio de caminhada muito próximo. A revitalização do Centro passa por esse trabalho de regeneração urbana. Alguns empreendedores já tiveram essa visão — avalia Teitelbaum.

No Centro Histórico, por exemplo, existem projetos para revitalizar edifícios na Rua Sete de Setembro. Um deles é um prédio comercial adquirido pela construtora Belmondo e com obras previstas para 2026. O outro é o antigo Hotel Nacional, com obras orçadas em R$ 30 milhões e tocadas pelo Grupo Estrutura, de Santa Catarina.