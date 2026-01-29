Tronco fossilizado na Praça Dom Sebastião, em Porto Alegre, tem cerca de 200 milhões de anos, segundo geólogo. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Um tronco de árvore fossilizado pode ser visto na Praça Dom Sebastião, no bairro Independência, em Porto Alegre, entre a Santa Casa e o Colégio Marista Rosário. Raro, o item geológico passa despercebido porque não tem qualquer identificação.

O geólogo Pércio de Moraes Branco estima que o objeto tenha cerca de 200 milhões de anos. Com 81cm de altura e 45cm de diâmetro, fica perto de uma árvore corticeira-da-serra, na esquina da Rua Sarmento Leite com a Avenida Independência.

Troncos semelhantes podem ser encontrados em locais da Capital como o Parque Farroupilha (Redenção) e em frente ao Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Branco afirma que troncos fósseis são uma "importante atração científica", pois mostram que a lenta substituição da celulose da árvore por quartzo lhe deu resistência química e física, o que permitiu sua preservação até os nossos dias.

Um ser vegetal fossiliza quando, ao morrer, é rapidamente recoberto por sedimentos, como areia e argila, explica o geólogo:

— Como não tem contato com o ar, não apodrece. Com o passar de milhões de anos, a celulose que compõe o tronco vai sendo substituída por sílica. Como essa substância mineral é muito mais resistente, o tronco se preserva.

Para que serve a identificação?

Por não estar identificada como tronco fóssil, a atração geológica da Praça Dom Sebastião corre o risco de ser utilizada como banco pelos frequentadores e até como banheiro de cães, além de ficar à mercê de pichações.

— A identificação de troncos fósseis é muito importante porque estão de tal modo preservados que quem passa pode pensar que é apenas um tronco que morreu — observa Branco. — Fazemos a datação dos troncos fossilizados pela rocha. Este, que tem 200 milhões de anos, veio da região de Mata ou de São Pedro do Sul (municípios gaúchos conhecidos por suas árvores fossilizadas).

Proteção por lei

No Brasil, os fósseis são considerados bens da União, conforme o Decreto-Lei nº 4.146, de 4 de março de 1942. Em função disso, são protegidos por lei, sendo proibidas sua comercialização e exportação sem autorização legal.

— Este vegetal tem o mesmo valor de um fóssil animal — diz Branco, acrescentando que no passado as pessoas usavam esses itens como peças de decoração.

Procurado pela reportagem, o Colégio Marista Rosário, responsável pela manutenção da Praça Dom Sebastião, afirmou não saber quando ou quem teria instalado o tronco fossilizado no local.