Porto Alegre

Mais do que um toco
Notícia

Conheça a rara atração geológica que passa despercebida em praça de Porto Alegre

Desconhecido da prefeitura, tronco fóssil de 200 milhões de anos está na Praça Dom Sebastião, no bairro Independência

André Malinoski

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS