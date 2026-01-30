Porto Alegre

Patrimônio público
Notícia

Como a prefeitura de Porto Alegre pretende combater vandalismo no Viaduto Otávio Rocha, pichado nesta semana

Reforma da estrutura ainda nem foi oficialmente entregue. Limpeza dos novos rabiscos está marcada para a próxima semana, depois do feriado de Navegantes

Guilherme Gonçalves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS