Colisão entre ônibus com garis e veículo de excursão deixa sete feridos em Porto Alegre

Veículo a serviço do DMLU colidiu na traseira de outro ônibus. Kathlyn Moreira / Agencia RBS

Uma colisão entre dois ônibus deixou sete passageiros feridos na Avenida Farrapos, próximo ao cruzamento com a Rua 25 de Fevereiro, na zona norte de Porto Alegre. O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (30).

Um dos veículos estava a serviço do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e da Cootravipa.

Segundo a Brigada Militar, o motorista transportava garis, que fazem a limpeza urbana. Entre os feridos, um estava em estado grave, conforme a BM. Eles foram levados a hospitais pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O veículo bateu na traseira de um ônibus da empresa Embaixador, que fazia uma excursão vinda de Pelotas, no sul do Estado, ocupando a faixa da direita na Avenida Farrapos.

De acordo com um funcionário da empresa, cerca de 50 pessoas estavam no ônibus e iam para o Litoral Norte. Nenhuma delas ficou ferida. Outro veículo foi enviado para que o grupo seguisse viagem.