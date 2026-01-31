Colisão entre dois carros deixa oito feridos em Porto Alegre

Acidente aconteceu na noite de sexta-feira. Brigada Militar / Divulgação

Oito pessoas, entre as quais duas crianças e uma mulher grávida, ficaram após colisão por volta das 22h50min de sexta-feira (30) entre dois carros no cruzamento da Avenida Sertório com a Rua São Salvador, em Porto Alegre.

Segundo a Brigada Militar, um dos veículos vinha pela Avenida Sertório e atingiu o outro depois de furar o sinal vermelho. Uma das crianças e a mulher grávida foram encaminhadas ao hospital.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.