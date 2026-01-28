Carro pega fogo dentro de posto de combustível em Porto Alegre

No carro estavam dois irmãos, que não se feriram. Gustavo Gossen / Agência RBS

Um carro pegou fogo dentro de um posto de combustível na esquina das avenidas João Pessoa e Venâncio Aires, no bairro Santana, logo depois da meia-noite desta quarta-feira (28).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo, um Citroën DS3, havia acabado de ser abastecido quando ocorreu uma explosão no momento em que foi ligado.

As chamas se espalharam rapidamente e destruíram toda a parte frontal do automóvel.

No carro estavam dois irmãos, que não se feriram. O frentista do posto também não sofreu ferimentos. O telhado do estabelecimento foi atingido pelo fogo, mas não houve registro de vítimas.

Por orientação dos bombeiros, o local foi isolado, incluindo a loja de conveniência, onde pessoas que estavam no interior ficaram assustadas com a situação.