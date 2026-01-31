Carro capota e deixa duas pessoas feridas na zona sul de Porto Alegre

Acidente aconteceu na altura do número 370 da Avenida Vicente Monteggia. Kyane Sutelo / Agencia RBS

Duas pessoas ficaram feridas em capotamento de um Uno neste sábado (31) na altura do número 370 da Avenida Vicente Monteggia, no bairro Cavalhada, em Porto Alegre.

O motorista, que testou positivo no bafômetro, teve ferimentos leves. A passageira, que seria a mãe do condutor, está em estado grave e foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS).

O motorista está custodiado. A Brigada Militar vai o acompanhar até o hospital e, quando for liberado, será encaminhado à delegacia.

A EPTC chegou a bloquear parcialmente o trânsito no sentido bairro-centro no local, passando o cruzamento com Avenida Otto Niemeyer.

Moradores da região afirmaram que acidentes são recorrentes na região e que já solicitaram um quebra-molas na curva: