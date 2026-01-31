Carro capota e deixa duas pessoas feridas na zona sul de Porto Alegre

Duas pessoas ficaram feridas em capotamento de um Uno neste sábado (31) na altura do número 370 da Avenida Vicente Monteggia, no bairro Cavalhada, em Porto Alegre.
O motorista, que testou positivo no bafômetro, teve ferimentos leves. A passageira, que seria a mãe do condutor, está em estado grave e foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS).
O motorista está custodiado. A Brigada Militar vai o acompanhar até o hospital e, quando for liberado, será encaminhado à delegacia.
A EPTC chegou a bloquear parcialmente o trânsito no sentido bairro-centro no local, passando o cruzamento com Avenida Otto Niemeyer.
Moradores da região afirmaram que acidentes são recorrentes na região e que já solicitaram um quebra-molas na curva:
— O primeiro acidente que aconteceu foi com uma vizinha nossa. Por que tem vários quebra-molas ali pra baixo e nenhum aqui? Os motoristas vêm muito rápido, não respeitam. A EPTC falou que não tinha necessidade — argumentou a lojista Maria de Lourdes Brum Pereira.