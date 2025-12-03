Vou pagar mais? Meu bairro vai ser afetado? Melo responde dúvidas sobre mudança no IPTU de Porto Alegre

Projeto para mudanças no IPTU foi apresentado na terça-feira (2). Paulo Egídio / Agência RBS

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, falou ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, sobre as mudanças propostas para o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2026.

Em entrevista na manhã desta quarta-feira (3) o chefe do executivo municipal esclareceu dúvidas de como será a cobrança do imposto para os próximos anos caso projeto sejá aprovado até o dia 31 de dezembro. Veja abaixo:

Vou pagar mais ou vou pagar menos IPTU?

Melo explicou que o aumento no IPTU será para apenas 46 mil imóveis, equivalente a 5%. Outros 20% terão baixa no imposto e 75% não irão baixar nem aumentar.

Quantos imóveis serão impactados pela mudança?

Segundo o prefeito, de 800 mil imóveis, 5% sofrerão um aumento enquanto 20% terão queda no preço do IPTU.

De quanto será esse aumento?

O prefeito afirmou que o valor máximo de aumento será de 10%:

— Para não ter um fator surpresa de alguém receber um aumento de 100% do IPTU a gente achou razoável (estabelecer um teto). Não é o pedido da Fazenda, é a determinação do prefeito.

Qual é a diferença entre este projeto e o aprovado no governo Marchezan?

Segundo o Melo, o novo projeto traz uma "justiça tributária", diminuindo de quem paga mais do que deveria e aumentando de quem está pagando menos.

Ele também esclareceu que o governo Marchezan fez mudança nas alíquotas, algo que ele não está fazendo. Melo ainda destacou a criação do critério que estabelece uma trava de 10% de aumento.

Quais bairros serão atingidos?

Melo não especificou os bairros que serão atingidos pois, segundo ele, imóveis "estão espalhados pela cidade, não concentrados em um bairro só".

Como saber qual será o valor do seu IPTU?

Para que o cidadão possa consultar o valor, o prefeito afirmou que irá criar um simulador para que a população saiba o quanto deverá pagar, mas que ferramenta só poderá ser criada após aprovação da lei.

Por que a prefeitura está propondo a revisão?

De acordo com Melo, novo projeto visa dar mais transparência sobre como é feito o cálculo do IPTU.