Votação da revisão da planta do IPTU é adiada novamente na Câmara de Porto Alegre

Votação foi novamente retirada de pauta nesta quarta-feira (17). Paulo Egídio / Agência RBS

A votação do projeto que revisa a planta genérica de valores do IPTU de Porto Alegre foi adiada mais uma vez na Câmara de Vereadores. Com isso, a análise da proposta encaminhada pela prefeitura ficará para o ano que vem. Em contrapartida, o prefeito Sebastião Melo confirmou o corte de benefícios fiscais.

A apreciação da matéria estava marcada para ocorrer na segunda-feira (15), mas foi reagendada para esta quarta (17). No entanto, no início da sessão, foi retirado da priorização após aprovação de requerimento apresentado pelo vereador Márcio Bins Ely (PDT).

Como não tem os votos necessários para aprovar o projeto, o governo não reagiu e o requerimento foi aprovado em votação simbólica.

Na prática, o IPTU de Porto Alegre em 2026 será atualizado apenas pela inflação. A proposta da prefeitura ensejaria aumento do imposto para 45,8 mil imóveis e redução para 173,8 mil.

O adiamento foi provocado pela resistência dentro da base aliada do governo. Um bloco de 10 vereadores da ala direita da base divulgou nota declarando voto contrário.

Articuladores do governo chegaram a negociar com a oposição, mas o governo não deu sinal verde para emendas apresentadas por partidos de esquerda.

Suspensão de incentivos

Quando enviou o projeto à Câmara, o prefeito Sebastião Melo havia prometido cortar uma série de benefícios fiscais relacionados ao IPTU em caso de derrota. Após a decisão dos vereadores, Melo divulgou nota (leia íntegra abaixo) confirmando a medida.

Na mensagem, Melo assinalou que a decisão da Câmara de não votar o projeto "é uma escolha que gera consequências para Porto Alegre" e anunciou as seguintes providências:

Suspensão de descontos de ITBI e IPTU para os imóveis do 4º Distrito

Retomada da alíquota normal de IPTU para hotéis do Centro Histórico e do 4º Distrito, que hoje têm descontos

Cancelamento de benefícios que seriam concedidos para imóveis do bairro Anchieta

Cancelamento da implementação dos incentivos previstos no Programa Centro+, de revitalização do Centro Histórico

Veto ao perdão de dívidas de IPTU de entidades e associações comunitárias

O custo desses incentivos em 2026 seria de R$ 15,4 milhões — R$ 4,1 milhões a mais do que o acréscimo de arrecadação previsto com a aprovação do projeto.

Entenda o projeto

O projeto de lei muda as regras para a definição da Planta Genérica de Valores Imobiliários (PGV), que serve de base para calcular o IPTU da Capital.

Conforme a prefeitura, a revisão provocaria aumento do tributo para 46 mil imóveis, o equivalente a 5% das edificações da Capital. Outros 174 mil imóveis (20%) teriam redução no valor do imposto.

De acordo com a Secretaria da Fazenda, a grande maioria dos imóveis que sofreriam elevação no imposto tem valor superior a R$ 700 mil.

A prefeitura calculava que iria arrecadar R$ 17,3 milhões a mais por ano com a revisão e afirma que o valor seria usado para compensar os benefícios fiscais.

Por lei, o prefeito da Capital é obrigado a enviar à Câmara uma proposta de revisão da planta do IPTU no primeiro ano da gestão.

Mudanças previstas no projeto

Impacto da revisão na Capital

Terão aumento: 45,8 mil imóveis (5%)

Terão redução: 173,8 mil imóveis (20%)

Sem alteração significativa*: 643 mil imóveis (75%)

*Nesta faixa, são considerados imóveis com variação de até 1% na parcela ou reajuste de até R$ 9, para mais ou para menos.

Nota do prefeito Sebastião Melo

"Não decidir é uma decisão!

A decisão da Câmara Municipal de não apreciar o projeto da Planta Genérica de Valores dos Imóveis (PGV) é uma escolha que gera consequências para Porto Alegre.

O projeto de lei, cumprindo determinação legal, resultaria na redução do valor do IPTU para 173 mil imóveis (20% do total de imóveis). Para outros 643 mil imóveis (75% do total) o valor do imposto seria muito semelhante ao atual. Finalmente, para os restantes 46 mil imóveis (5% do total), cujo valor venal vigente está defasado, o ajuste seria de no máximo 10%, obedecendo trava prevista no projeto.

Esse ajuste - de no máximo 10% -, permitiria a manutenção dos incentivos fiscais necessários para impulsionar o desenvolvimento econômico e social da cidade, especialmente no Centro Histórico e 4º Distrito.

Devido a não aprovação do projeto, informamos que:

* Serão suspensos os benefícios fiscais de ITBI e IPTU para os imóveis existentes no 4º Distrito;

* Não haverá acréscimo de benefícios para o bairro Anchieta;

* Os hotéis do Centro Histórico e do 4º Distrito voltarão a pagar alíquota normal de IPTU;

* Não haverá implementação dos incentivos previstos no Programa Centro+;

* A remissão de dívidas para entidades devedoras sofrerá veto do Poder Executivo.